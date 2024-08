Des vidéos montrent que les Russes luttent pour maîtriser un incendie dans le stockage de pétrole de Proletarsk.

Le site de stockage de pétrole de Proletarsk, situé dans le sud de la Russie, brûle depuis plus d'une semaine, comme le montrent les images satellite récentes du système de suivi des incendies et des ressources de la NASA (FIRMS). Cet incendie, qui affecte plus de 70 citernes individuelles, a été déclenché par une frappe de drone ukrainien dans les premières heures du 18 août.

Des rapports non vérifiés font état d'une autre attaque le 19 août à l'aube. Le gouvernement local de Rostov a déclaré l'état d'urgence dans le district de Proletarsk en raison de la situation en cours. Selon l'agence de presse d'État TASS, 47 pompiers ont été blessés par les flammes jusqu'à mercredi.

L'intense raid aérien a également touché un pays voisin de l'Ukraine, ce qui a incité la Pologne à déployer des avions intercepteurs, selon l'agence de presse PAP. Des avions d'autres alliés ont également participé à l'opération. L'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a temporairement déployé 11 bombardiers longue portée Tu-95 équipés de missiles de croisière, et a même tiré des missiles hypersoniques Kinzhal vers l'Ukraine, en attaquant depuis la mer Noire.

Des soldats ukrainiens sont censés avoir abattu un missile russe à l'aide d'une mitrailleuse montée sur un pickup truck dans la région occidentale de Transcarpathie. Le gouverneur Viktor Mykyta a partagé une vidéo de l'événement sur les réseaux sociaux. Selon son déclaration, le missile a été lancé depuis la région voisine de Lviv et a été intercepté avec succès par le 650e bataillon séparé antiaérien à mitrailleuse. Cependant, l'authenticité de la vidéo et le type de missile ne peuvent être vérifiés indépendamment.

Plus de fifteen régions ukrainiennes ont été touchées par une importante attaque russe avant l'aube, selon le Premier ministre Denys Shmyhal. Il a déclaré : "Aujourd'hui, 15 régions ont été touchées par les forces russes dans une attaque massive. Les assaillants ont utilisé divers engins tels que des drones, des missiles, des missiles hypersoniques Kinzhal. Il y a des pertes et des blessés." Les sources ukrainiennes rapportent que les infrastructures énergétiques ont été touchées dans quatre oblasts. Les autorités de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv ont déclaré que leurs infrastructures énergétiques étaient la cible. Les fournitures d'électricité et d'eau ont été perturbées dans certaines régions de Kyiv, selon le maire Vitali Klitschko.

09:40 ISW : Les Russes déplacent des forces vers Kursk, qui ont combattu sur des fronts moins importants en Ukraine

Le ministère de la Défense russe pourrait transférer des troupes de secteurs moins importants sur le front ukrainien vers la région de Kursk, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les commandants de la 810e brigade de fusiliers marins, de la 155e brigade de fusiliers marins, de la 11e brigade aéroportée (VDV), du 56e régiment de VDV (7e division de VDV) et du 51e régiment de VDV (106e division de VDV) ont reportedly briefé le président russe Vladimir Poutine sur les opérations de combat dans les territoires russes adjacents à l'Ukraine. Le dernier rapport de l'ISW suggère que la région de Kursk pourrait être la zone cible. L'ISW a observé la 810e brigade de fusiliers marins, la 155e brigade de fusiliers marins et la 11e brigade VDV engagées dans les combats dans la région de Kursk et a reçu des indications selon lesquelles le commandement militaire russe a récemment repositionné des éléments du 56e régiment de VDV de la zone de Robotyne dans l'ouest de Zaporizhzhia vers la région frontalière. Le commandement militaire russe s'oppose reportedly à la pression opérationnelle pour retirer les troupes des initiatives offensives stratégiques pour saisir Pokrovsk dans la région de Donetsk, selon les experts de l'ISW.

09:14 Premiers décès rapportés suite à des bombardements massifs russes

Au moins trois personnes ont péri lors d'attaques aériennes russes, selon les autorités ukrainiennes. Des décès ont été signalés à Luzk à l'ouest, Dnipro à l'est et Zaporizhzhia au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischtschuk, a déclaré qu'un bâtiment résidentiel avait été touché par "une attaque ennemi" et qu'une personne avait été tuée. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Zaporizhzhia et Kharkiv ont annoncé des explosions dans leurs régions sur Telegram et ont exhorté les citoyens à se mettre à l'abri. Plus tôt, le gouverneur de la région centrale de Poltava, Filip Pronin, a rapporté que cinq personnes avaient été blessées lors d'une attaque contre une installation industrielle.

08:50 L'Ukraine reste vigilante alors que la Biélorussie déplace des troupes près de la frontière : "La participation biélorusse intensifierait le front"

L'Ukraine surveille de près la Biélorussie alors qu'elle déplace des troupes près de leur frontière commune. Cette opération est plus importante que les précédentes et la participation biélorusse au conflit pourrait potentiellement être catastrophique, comme l'explique la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

Des explosions se font entendre dans plusieurs villes ukrainiennes suite à une importante frappe aérienne russe signalée à 07h24 (voir entrée pour plus de détails). Le "Kyiv Independent" mentionne que les sirènes d'alarme ont retenti dans tout le pays aux alentours de 6h00 heure locale, et que les premières explosions ont été entendues à Kyiv aux alentours de 8h30, avec d'autres explosions qui ont suivi. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, confirme que l'électricité est coupée dans "plusieurs districts" de la capitale et que le approvisionnement en eau est perturbé sur la rive droite de la ville. Des explosions ont également été signalées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvyi Rih.

07:53 Moscou : La Russie affirme avoir intercepté 20 drones ukrainiens Selon le ministère russe de la Défense, 20 drones lancés depuis l'Ukraine ont été interceptés par la défense aérienne russe. Les drones ont été abattus dans la région de Saratov, neuf d'entre eux, trois dans la région de Kursk, et deux chacun dans les régions de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été détecté traversant les régions d'Oryol et de Riazan.

07:24 La Russie lance une attaque aérienne massive sur l'Ukraine Selon les rapports actuels, l'Ukraine fait face à une attaque aérienne massive, comprenant des assauts terrestres, aériens et maritimes à l'aide de missiles et de drones russes. "Des explosions ont été signalées à Kyiv à l'heure actuelle, alors que l'Ukraine fait face à une attaque massive de missiles et de drones russes depuis la terre, l'air et la mer", rapportent les médias. L'analyste militaire Nico Lange ajoute que la Russie utilise des missiles lancés depuis des navires de la mer Noire, 11 bombardiers Tu-95, des drones et des missiles balistiques. L'attaque aérienne russe sur l'Ukraine est en cours. Des explosions ont été signalées dans plusieurs villes.

07:07 Le commandant tchétchène signale des pertes ukrainiennes dans la région de Kursk Les forces spéciales tchétchènes dirigées par Achmat et la 2e brigade des forces spéciales ont affirmé avoir infligé des pertes aux troupes ukrainiennes dans la région de Kursk en détruisant deux véhicules de transport de troupes blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger français (AMR). Le général-major Apti Alaudinov, le commandant, a confirmé l'élimination d'une unité de lance-grenades automatiques et d'un mortier, ainsi que la destruction de chars, d'artillerie et de drones. Il a également ajouté que l'avancée des troupes ukrainiennes a été stoppée et qu'elles n'ont pas réussi à progresser davantage. Les rapports indiquent que les forces russes éliminent les troupes ennemies et libèrent des villages.

06:41 Corée du Nord : Kim Jong Un encourage la construction de drones kamikazes Selon l'agence de presse officielle de la Corée du Nord, KCNA, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, plaide en faveur de la production de drones kamikazes dans le cadre de ses préparatifs de guerre. Les drones kamikazes sont des véhicules aériens sans pilote équipés d'explosifs et dirigés intentionnellement vers des cibles ennemies. La Russie est believed to have used Iranian Shahed drones in Ukraine, and North Korea has reportedly strengthened its military ties with Russia. The test for kamikaze drones was conducted on Saturday amid heightened tension with South Korea. Photos released by the state news agency show white drones with X-shaped wings flying towards target tanks, culminating in an explosion. The targets are believed to resemble South Korean K-2 tanks.

06:34 Ukraine : Plus de 1100 soldats russes "neutralisés" en une journée Les sources militaires ukrainiennes ont rapporté que plus de 1100 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de troupes russes prétendument neutralisées depuis le début de la guerre à 608 820. Cependant, ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment vérifiés. Les forces militaires ukrainiennes affirment avoir détruit quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones.

06:12 Kyiv met en garde Minsk contre des actions préjudiciables L'Ukraine a averti la Biélorussie de retirer ses troupes et son équipement militaire de leur frontière commune, en raison d'une pression excessive de Moscou. Le ministère des Affaires étrangères a mis en garde la Biélorussie contre des actions hostiles et a appelé au retrait de ses troupes de la région frontalière. L'Ukraine met en garde contre des décisions potentiellement désastreuses, sans vouloir compromettre ses relations avec les Biélorusses. La Biélorussie n'a pas encore reconnu ces allégations. Les rapports ukrainiens font état de la présence de forces spéciales biélorusses et d'anciens soldats de Wagner, ainsi que de chars, d'artillerie, de systèmes de défense aérienne et d'équipement d'ingénierie dans la région de Gomel près de la frontière ukrainienne. La déclaration affirme que l'Ukraine n'a pas l'intention d'instiguer des hostilités contre les Biélorusses.

05:46 Des débris de drones ukrainiens causent des dommages aux habitations russes La région russe de Saratov a rapporté des dommages à plusieurs bâtiments résidentiels selon le gouverneur régional en raison de débris de drones ukrainiens abattus. Les villes de Saratov et d'Engels ont toutes deux subi des conséquences, avec les secours sur les lieux. Engels abrite une importante base de bombardiers stratégiques russes.

03:52 La défense aérienne russe repousse une attaque de drones de Kyiv Les forces de défense aérienne dans la région de Kyiv sont en alerte maximale, selon les sources ukrainiennes, en réponse aux attaques de drones russes. Un communiqué du commandement militaire régional sur Telegram indique : "Mouvement de drones ennemis détecté ! Les systèmes de défense aérienne de la région sont actifs." Aucun renseignement concernant d'éventuelles pertes ou dommages n'a été rapporté pour l'instant.

00:19 Zelensky décrit l'attaque contre l'équipe de Reuters comme "complètement intentionnelle" During his evening speech, Ukrainian President Volodymyr Zelensky addressed the unfortunate incident of a deadly rocket attack on Reuters journalists in the eastern Ukrainian city of Kramatorsk. The assault resulted in the death of a team member and left two others injured. The deceased individual was identified as Ryan Evans, a former British soldier who had joined Reuters in 2022, providing security advice to journalists in Ukraine, Israel, and at the Paris Olympic Games. Zelensky referred to a "normal city hotel" that was leveled by a Russian Iskander rocket, labeling the attack as "completely intentional, meticulously planned." His sympathies went out to Evans' family and friends. The Ukrainian Prosecutor General's Office has initiated an investigation into the attack, which took place on Saturday at 22:35 local time. Reuters is still waiting for confirmation as to whether the rocket was launched from Russia and if the hotel was intentionally targeted. Russia remains silent on the matter.

ici. Le gouvernement local de Rostov a demandé de l'aide à la Commission pour gérer l'urgence en cours dans le district de Proletarsk en raison de l'incendie de l'installation de stockage de pétrole. Les autorités des régions touchées ont fait appel à la Commission pour obtenir de l'aide afin de rétablir les fournitures d'électricité et d'eau perturbées par les frappes aériennes.

