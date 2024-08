- Des victoires de dernière minute: " Retourner le courant contre les adversaires "

Après un final étonnant à Borussia Mönchengladbach, le patron de Leverkusen, Fernando Carro, a du mal à y croire alors que son équipe remporte un match inaugural serré 3:2 (2:0). Leur prestation époustouflante en temps additionnel ajoute une nouvelle victoire à leur impressionnante série de 42 matches sans défaite dans toutes les compétitions nationales.

La saison dernière, Leverkusen a fait preuve d'une forme exceptionnelle en marquant huit fois après la 90e minute en Bundesliga, six de ces buts ayant décidé du match. Ils ont également réussi à le faire cinq fois en Ligue Europa. "Je suppose que c'est une chance pour nous", a déclaré Granit Xhaka, milieu de terrain de Bayer qui a passé quatre ans au club. "Nos adversaires semblent toujours nerveux en sachant combien nous marquons tard, mais nous ne pouvons pas compter là-dessus tout le temps", a-t-il ajouté.

Malgré les buts de Xhaka et Florian Wirtz en première mi-temps qui ont donné à Bayer un avantage confortable de 2:0, le finaliste de la Ligue des champions a trouvé difficile de sécuriser la victoire. "Nous aurions dû mettre le jeu à l'abri beaucoup plus tôt", a déclaré Simon Rolfes, directeur sportif de Bayer. Revigorés par les fans et les nouveaux signings Tim Kleindienst et Kevin Stöger, Gladbach a fait son retour, égalisant et contestant de manière controversée une décision de penalty en temps additionnel après le défi de Ko Itakura sur Amine Atli.

"C'est vraiment décevant", a déclaré le nouveau recru de Gladbach, Tim Kleindienst. "Je pense que c'est frustrant. Chaque décision serrée a été révisée, et chaque but a été soumis à une quasi-scrutiny microscopique", a déclaré l'attaquant dont le but une fois annulé en 42e minute a été sauvé par l'arbitre Robert Schröder après une inspection de la VAR.

Pour ajouter insultes à injury, le gardien de Gladbach Jonas Omlin a d'abord arrêté le penalty de Wirtz à la 11e minute du temps additionnel, mais a été impuissant contre le contre de l'international. "En fin de compte, une bonne tournure pour moi, mais ensuite extrêmement amer", a déclaré le gardien.

Après leur victoire impressionnante lors du match inaugural de Bundesliga, Leverkusen vise à poursuivre sa série invaincue dans les prochains matchs. Avec la Bundesliga allemande en pleine effervescence, les fans sont impatients de voir comment des équipes comme Borussia Mönchengladbach répondront au départ dominant de Leverkusen.

