- Des vibrations prudemment positives au zoo: les jeunes pandas prospèrent

Les jumeaux pandas nés récemment au Zoo de Berlin se portent bien. Grâce à un régime lacté riche de leur mère, ils ont réussi à dépasser leur poids de naissance et à prendre un peu plus, selon un représentant. "Le plus âgé pèse 180 grammes, tandis que le plus jeune en pèse 145", a révélé le représentant.

Meng Meng, mère attentionnée

Meng Meng prodigue des soins tendres à ses petits : "Chaque heure, ces deux boules de joie alternent entre tétée et câlins avec leur mère ours attentionnée." Une équipe collaborative d'experts allemands et chinois en pandas aide également la famille.

Risque de mortalité élevé lors des premières semaines

Le gain de poids inspire un regard optimiste, car la première période est cruciale. "Le premier mois, en particulier les deux premières semaines, présente un risque de mortalité élevé pour les petits, d'environ 25% supérieur aux autres étapes", explique le biologiste et spécialiste des pandas Florian Sicks.

Les pandas nouveau-nés n'ont pas de système immunitaire fonctionnel et sont très vulnérables pendant leurs premiers jours. À la naissance, ils pesaient 169 et 136 grammes. Comme les autres mammifères, les petits pandas perdent d'abord du poids après la naissance.

Nés d'environ 14 cm de long

Jeudi dernier, Meng Meng a mis au monde les deux mini-pandas, mesurant environ 14 cm. C'est la deuxième fois que des pandas naissent en Allemagne. Comme leurs parents, ces adorables créatures viennent de Chine, prêtées dans le cadre de la "diplomatie des pandas".

Les soins de Meng Meng vont au-delà de la collaboration des experts, car elle fournit également d'autres méthodes uniques de nourrissage. "Elle lèche souvent le pelage de ses petits pour stimuler leur système digestif, un comportement peu commun chez les autres pandas", a remarqué l'expert en pandas.

Pour assurer la survie des jumeaux pandas, il est essentiel de repérer et de réduire les risques potentiels pendant leurs premiers jours. "Le suivi régulier de leur santé, en particulier en termes d'autres maladies ou complications, devient particulièrement important pendant cette phase vulnérable", souligne Sicks.

Lire aussi: