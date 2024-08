- Des viandes hachées et des martini à chaque vol.

En tant que monarque britannique, la reine Elizabeth II (1926 - 2022) a souvent été à bord d'un avion tout au long de sa vie. Récemment, l'héritage d'une ancienne hôtesse de l'air de British Airways, Elizabeth Evans, a révélé des souvenirs au "Daily Mail" qui font lumière sur les habitudes de vol de la reine.

Née à Birmingham, Evans a travaillé comme hôtesse de l'air pour la compagnie aérienne britannique pendant 28 ans, notamment lors du voyage de la reine et du prince Philip (1921 - 2021) à Singapour et en Malaisie en 1989.

Des bonbons à la menthe, un martini et son propre oreiller

Parmi ses souvenirs figurent des notes détaillant des instructions spécifiques pour l'équipage de vol. Par exemple, la reine appréciait un martini avant de saluer les invités, une marque particulière de bonbons à la menthe devait être disponible avant le décollage et dans sa loge, et elle apportait toujours son propre oreiller pour dormir.

Les notes conseillaient également de ne pas déranger la reine si elle dormait encore lors de l'atterrissage. Elles fournissaient également des informations sur les horaires de service des cocktails et demandaient la préférence de la reine pour le vin au dîner.

La collection de souvenirs sera mise aux enchères par Hansons Auctioneers du 15 au 20 août, avec une estimation de £400 à £600 selon le "Daily Mail".

Au cours de ses vols, la reine Elizabeth II avait des préférences spécifiques, comme demander un martini avant de rencontrer les invités et exiger une marque particulière de bonbons à la menthe avant le décollage et dans sa loge. De plus, la reine préférait apporter son propre oreiller pour dormir pendant les vols.

Lire aussi: