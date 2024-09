- Des vestiges de structures historiques ont été découverts sur l'ancien site du Robotron.

Archéologues ont mis au jour des vestiges de structures historiques aux abords de la zone centrale de Dresde, qui a autrefois accueilli l'usine DDR Robotron. Jusqu'à présent, ils ont découvert des caves combles du 19e siècle et sont actuellement en train d'exhumer des objets tels que de la porcelaine, du verre et de la céramique utilitaire du 18e et 19e siècles.

Selon Christoph Heiermann du Bureau d'archéologie de l'État, certaines des découvertes comprennent des artefacts en verre qui ont été déformés en raison de la chaleur intense de l'incendie qui a ravagé Dresde après son bombardement le 13 février 1945. Après le nettoyage initial, les archéologues se penchent maintenant plus profondément sur l'enquête. Ils suspectent qu'il pourrait y avoir des vestiges de bâtiments plus anciens sur le site également.

Historiquement, cette zone se trouvait en périphérie, caractérisée par une utilisation agricole et de petites structures. Selon Heiermann, des familles aisées ont commencé à construire de petits palais avec des jardins au 18e siècle. Cependant, ceux-ci ont été démolis pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763). Le quartier qui a émergé au 19e siècle a connu sa fin à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le Bureau d'archéologie suppose qu'il pourrait y avoir des reliques encore plus anciennes enfouies sous la terre. Heiermann a éclairé sur les découvertes antérieures dans le sol, telles que des fosses de caves du 15e siècle et des fragments de poterie de l'époque médiévale tardive. Cela suggère, selon lui, un peuplement encore plus ancien dans la région.

La fouille a jusqu'à présent mis au jour 525 artefacts, y compris des structures d'habitation citoyennes du 18e siècle à 1945, quatre fosses de caves potentiellement médiévales / modernes, et un plancher d'un bâtiment ancien, peut-être abandonné autour de 1600. De plus, il y a des couches culturelles datant de l'époque médiévale tardive.

L'équipe de neuf archéologues continuera de fouiller la zone non construite d'environ 5 000 mètres carrés jusqu'à mi-novembre, après quoi une zone résidentielle avec des garages souterrains sera construite, remplaçant le bâtiment Robotron en ruine, à l'exception de la cantine du personnel historique - un symbole de l'Est modernisme.

Les découvertes de la fouille archéologique ont fourni des preuves de la chaleur intense de l'incendie de Dresde en 1945, comme l'indiquent les artefacts en verre déformés. L'archéologie joue un rôle crucial dans la mise au jour de l'histoire d'un site, et dans ce cas, l'équipe a mis au jour des vestiges datant de l'époque médiévale tardive, suggérant un peuplement ancien.

Lire aussi: