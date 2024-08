- Des véhicules et des poubelles sont en flammes à Dresde.

Différents incendies dans la zone de Strehlen à Dresde ont tenu les forces de l'ordre et les pompiers occupés pendant toute la nuit. Les autorités locales traitent cette situation comme incendie criminel. Aucun décès n'a été signalé. Les premiers rapports ont suggéré que la cause était un véhicule en feu. À leur arrivée, le feu avait déjà envahi un autre véhicule et endommagé gravement un troisième.

Pendant les opérations de lutte contre l'incendie, dix bennes à ordures à proximité ont pris feu. Le feu menaçait de se propager à la végétation environnante et à une résidence voisine, selon les rapports. Avec les camions de pompiers toujours occupés par l'incendie de voiture, la police a tenté d'éteindre le feu à l'aide d'extincteurs portables. Plus tard, un camion de pompiers est arrivé, et plusieurs équipes ont réussi à éteindre l'incendie.

Malheureusement, un peu plus loin, un autre véhicule a pris feu. Comme précédemment, le feu s'est propagé à un autre véhicule. Plusieurs arbres ont également subi des dommages. Un véhicule adjacent a présenté des signes de dommages thermique, ont noté les pompiers. Cependant, l'incendie a finalement été maîtrisé. Une autre benne à ordures en feu dans le quartier a également été rapidement éteinte.

Les pompiers ont dû rediriger leurs ressources de l'incendie initial de voiture pour éteindre un incendie dans un garage voisin, qui abritait plusieurs voitures. Malgré leurs efforts, un salon automobile voisin a subi des dommages mineures en raison de la fumée et de la chaleur des différents incendies.

