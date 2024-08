- Des véhicules et des poubelles sont en flammes à Dresde et à Chemnitz.

Dans le quartier de Strehlen à Dresde, de nombreux incendies ont tenu les forces de l'ordre et les pompiers occupés toute la nuit. La police locale enquête pour savoir si ces incendies ont été causés par incendie criminel. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Le service des pompiers a mentionné que leur intervention initiale a été due à un véhicule en flammes. À leur arrivée, l'incendie s'était propagé à un autre véhicule et avait causé des dommages importants à un troisième.

À proximité, un total de dix bennes à ordures ont également été englouties par les flammes. L'incendie représentait une menace pour se propager aux végétaux environnants et à un bâtiment résidentiel adjacent. Alors que les camions de pompiers étaient toujours occupés par l'incendie de véhicule, la police locale a tenté de gérer la situation avec des extincteurs portables. Finalement, un camion de pompiers est arrivé sur les lieux, et plusieurs équipes ont travaillé diligemment pour éteindre les flammes.

Cependant, un peu plus loin, un autre véhicule a pris feu et s'est rapidement propagé à un autre. Plusieurs arbres ont également été touchés, et un autre véhicule présentait des signes de dommages thermiques, selon le service des pompiers. Malgré ces défis, ils ont finalement réussi à contenir l'incendie. De plus, une benne à ordures adjacente en feu a été rapidement éteinte.

Dans la ville de Chemnitz, le service des pompiers a également été appelé pour un incendie de voiture. Le véhicule a été entièrement consumé par les flammes, tandis que deux autres ont subi des dommages importants. La police de Chemnitz a spéculé que l'incendie criminel pourrait être la cause, car la Mercedes en question n'était pas immatriculée depuis longtemps. Les dommages estimés s'élèvent à environ 40 000 euros.

Les pompiers ont lutté pour éteindre une benne à ordures en feu, craignant qu'elle ne se propage à la zone environnante. La Mercedes non immatriculée, embrasée à Chemnitz, a conduit la police locale à suspecter l'incendie criminel comme cause.

