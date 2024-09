Darmstadt 98 vs Eintracht Braunschweig 1:1 (1:0)

Des variables imprévues et des surprises de dernière minute contribuent à des débuts excitants pour Kohfeldt.

Le premier match de Florian Kohfeldt en tant que nouvel entraîneur de Darmstadt 98 en 2e Bundesliga a été difficile, avec un match nul de 1:1 (1:0) contre Eintracht Braunschweig. Le match s'est terminé par un match nul après que Darmstadt ait concédé un but tardif, laissant les deux équipes sans victoire cette saison après cinq matchs.

Torsten Lieberknecht avait connu un début décevant avec Darmstadt, ce qui a conduit à sa démission. Darmstadt a maintenant deux points, tandis que Braunschweig a obtenu son premier point de la saison après quatre défaites consécutives. Cependant, Braunschweig reste dernier du classement, et Darmstadt lutte toujours pour éviter la relégation.

Sergio Lopez a ouvert le score pour l'équipe locale en contre-attaque à la 28e minute. Cependant, les tensions ont augmenté après une collision impliquant Sven Köhler de Braunschweig, entraînant des protestations véhémentes des visiteurs. L'entraîneur de Braunschweig, Daniel Scherning, a été expulsé (30.). Fraser Hornby a tenté de doubler l'avantage de Darmstadt à la 61e minute, mais le but a été annulé pour une faute. Braunschweig a continué à pousser, mais ses efforts ont été vains, avec un tir de Rayan Philippe heurtant la barre à la 77e minute. Levente Szabo (86.) a finalement égalisé pour Braunschweig, mais la tentative de comeback de Darmstadt est arrivée trop tard.

Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (1:0)

Hannover 96 a grimpé au classement grâce à ses performances à domicile. Sous la direction de Stefan Leitl, l'équipe de Basse-Saxe a remporté un match contre 1. FC Kaiserslautern 3:1 (1:0), obtenant ainsi sa troisième victoire de la saison à domicile et 10 points qui les placent temporairement à la troisième place des barrages de relégation.

Hannover avait remporté des matchs à domicile contre Jahn Regensburg (2:0) et Hamburger SV (1:0), et a renforcé sa position avec des buts de Hyun-Ju Lee (6.), Max Christiansen (73.) et Thaddäus Momuluh (90.+5). L'équipe de l'entraîneur de FCK, Markus Anfang, a égalisé par Ragnar Ache (56.), mais a subi un autre revers après sa défaite contre Hertha BSC (3:4).

Les locaux ont commencé parfaitement, mais le but de Lee a été initialement annulé pour hors-jeu apparent. Après une révision de la VAR, la décision a été inversée. Les locaux ont gardé le contrôle et ont cherché un deuxième but, tandis que Kaiserslautern a eu peu de succès, son capitaine blessé Marlon Ritter étant largement absent. Les visiteurs ont lancé une remontée en deuxième mi-temps, Ache marquant l'égalisation après que le ballon ait heurté la barre. Les deux équipes se sont battues pour le prochain but jusqu'à ce que Christiansen marque de la tête après un corner et que Momuluh scelle la victoire dans le temps additionnel.

SSV Ulm - 1. FC Nürnberg 1:2 (0:0)

FC Nuremberg a remporté un match palpitant 2:1 (0:0) contre SSV Ulm en 3e Liga grâce à un but dramatique de Miro Klose à la 99e minute.

Miroslav Klose a mené FCK à une remontée spectaculaire dans son victoire 2:1 (0:0) contre SSV Ulm. En retard 1:0 après le but de Semir Telalovic à la 51e minute, FCK a lutté dans son retour en deuxième division, tandis que Ulm promu récemment reste sans victoire en championnat. Stefanos Tzimas a égalisé pour FCK à la 64e minute.

Les dernières minutes du match ont été haletantes. Avec le score toujours nul, Juli Justvan a eu l'occasion de mettre FCK en tête, mais son tir a été bloqué sur la ligne de but. Alors qu'il semblait que le match se terminerait par un match nul, Telalovic a marqué le but victorieux pour Ulm. Cependant, FCK a obtenu un penalty après que le gardien soit sorti trop tôt, forçant une relance. Luca Schleimer a raté le premier penalty, mais Taylan Duman, qui venait d'entrer, a marqué l'égalisation spectaculaire. Tzimas a ensuite reçu un carton rouge pour une faute en temps additionnel.

La performance héroïque de Klose dans les dernières secondes du match lui a valu une place distinctive dans la mémoire des fans de Nuremberg, qui ont célébré avec fougue.

