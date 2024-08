- Des vacances de chasse de luxe sur la Costa Smeralda

Ambiance de vacances en Sardaigne : Jeff Bezos (60 ans) et sa compagne Lauren Sánchez (54 ans) attirent actuellement l'attention des célébrités sur l'île italienne. Selon le Daily Mail britannique, le milliardaire d'Amazon et sa fiancée profitent actuellement du soleil italien de l'été à bord de leur yacht de luxe, en compagnie d'autres stars comme Leonardo DiCaprio (49 ans) et sa petite amie Vittoria Ceretti (26 ans), ainsi que Katy Perry (39 ans) et son partenaire Orlando Bloom (47 ans).

Le groupe a été aperçu arrivant à Nikki Beach sur la célèbre Costa Smeralda en tender. Les vacanciers célèbres naviguent actuellement autour de l'île méditerranéenne populaire à bord du superyacht Koru de Bezos. Le Koru, long de 127 mètres, est l'un des plus longs voiliers du monde. Son coût de construction est estimé à 500 millions de dollars, avec une capacité d'accueil de 18 invités. Construit aux Pays-Bas spécialement pour Jeff Bezos, le yacht a effectué ses premiers essais en mer en février et en mai 2023.

L'an dernier, en août, Bezos et Sánchez ont passé leurs vacances d'été en Croatie avec leurs amis célèbres, dont Katy Perry et Orlando Bloom, à bord du yacht. Plus tôt en août 2023, ils ont célébré leurs fiançailles à bord du yacht de 500 millions de dollars avec une liste d'invités prestigieuse comprenant Bill Gates (68 ans), Kris Jenner (68 ans), Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire (49 ans) et Andrew Garfield (40 ans). Le couple est censé s'être fiancé en mai 2023, avec Bezos offrant à la journaliste américaine une bague de 20 carats.

Avant sa relation avec Lauren Sánchez, Jeff Bezos était marié à MacKenzie Scott (54 ans) pendant 25 ans. Ils ont quatre enfants ensemble. Sánchez a trois enfants de relations précédentes. Elle était mariée à l'agent hollywoodien Patrick Whitesell (59 ans) pendant 13 ans avant leur divorce en 2019.

