Des Ukrainiens poursuivent la capture d'un drone en utilisant un hélicoptère et une mitrailleuse

L'utilisation régulière de drones Shahed par la Russie dans ses assauts représente une menace constante dans le conflit en Ukraine. Les défenseurs ukrainiens combattent cette menace aérienne à l'aide d'une gamme de mesures. Depuis les cieux, leur protection comprend des armes telles que les systèmes de roquettes et les canons anti-aériens, comme le Gepard fourni par l'Allemagne.

De plus, les Ukrainiens utilisent souvent des méthodes inhabituelles. Des vidéos circulent en ligne montrant un équipage d'hélicoptère ukrainien utilisant une mitrailleuse pour cibler des drones. Selon Forbes, l'hélicoptère en question est un Mi-8 de transport.

Dans l'une de ces vidéos, on peut voir un soldat ukrainien tirer sur un drone iranien Shahed depuis le cockpit de l'hélicoptère à l'aide d'une mitrailleuse. Le tireur est positionné entre le pilote et le copilote, tirant à travers une ouverture avant, ou le nez de l'avion. Les douilles usagées tombent dans le cockpit, remplissant l'espace de fumée de poudre.

Attaque depuis un avion à hélices

Une autre vidéo montre un soldat tirant depuis la porte latérale ouverte de l'hélicoptère avec une mitrailleuse. La séquence des événements est incertaine lorsqu'on compare les deux clips.

Dans le passé, les défenseurs ukrainiens ont également utilisé d'autres solutions. Par exemple, un avion d'entraînement Yak-52 a été modifié pour servir de chasseur de drones. Cet avion à hélices à deux moteurs a été principalement utilisé dans les régions du sud du pays. Comme l'hélicoptère, l'avion n'a pas d'armement intégré. Au lieu de cela, un tireur d'élite est situé à l'arrière de l'avion et attaque les drones avec une mitrailleuse depuis là.

En plus des hélicoptères et des avions à hélices, l'Ukraine utilise également ses propres drones pour percuter et abattre les drones russes. Ces méthodes offrent des avantages de coût significatifs par rapport à l'utilisation de missiles anti-aériens, qui ne sont pas facilement disponibles.

En réponse au conflit en Ukraine, l'Union européenne a imposé des sanctions économiques à la Russie dans le but de dissuader la poursuite de l'utilisation de drones Shahed. L'Union européenne fournit également une aide militaire à l'Ukraine, notamment en fournissant les canons anti-aériens Gepard.

Pour contrer les drones Shahed fabriqués en Iran, l'Ukraine a réaffecté un avion d'entraînement Yak-52 en tant que chasseur de drones, en l'équipant d'une mitrailleuse pour la défense.

