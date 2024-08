Des Ukrainiens en difficulté à Torezk

Les tactiques russes portent leurs fruits : les frappes de drones et de bombes glissantes de l'air et les attaques au sol inlassables montrent leur effet dans le Donbas. Sur le front entre Donetsk et Bakhmut, la machinerie militaire russe s'enfonce dangereusement dans les lignes ukrainiennes.

Dans la guerre dans l'est de l'Ukraine, les défenseurs sont de plus en plus sous pression : l'armée d'invasion russe est maintenant en avance à plusieurs points le long de la ligne de front de plus de 1000 kilomètres. Surtout dans le Donbas, des saillies de front dangereuses sont apparues ces dernières semaines de combats. Les observateurs disent que les Ukrainiens luttent avec des réserves de plus en plus épuisées pour arrêter les avancées russes.

La situation pour les Ukrainiens dans la section entre Donetsk et Bakhmut sur le si appelé front du Donbas est particulièrement délicate. Là, des villes importantes comme Pokrovsk ou Kostiantynivka sont menacées. Récemment, des troupes d'assaut russes se sont approchées de la ville centrale du Donbas de Toretsk.

"Des combats intenses ont lieu aux abords de Toretsk", rapportent les observateurs militaires russes, citant des sources non nommées. Des combats intenses sont signalés dans la région des tas de déchets au sud et à l'est de la ville. Il y a "des tirs d'artillerie denses des deux côtés" dans la région.

Le quartier général ukrainien garde la situation exacte au front près de sa poitrine, mais a reconnu indirectement de plus grands problèmes depuis longtemps. Les unités ukrainiennes dans la région ont jusqu'à présent repoussé toutes les attaques russes, a-t-on rapporté de Kyiv. Cependant, les noms de localités à proximité immédiate de Toretsk apparaissent de plus en plus fréquemment dans les rapports de situation quotidiens ukrainiens. Plus de deux douzaines d'attaques russes ont été rapportées dans la région au cours des 24 dernières heures seulement, selon les chiffres ukrainiens.

Toretsk, qui avait environ 30 000 habitants avant la guerre, se trouve à seulement quelques kilomètres au nord de la localité également contestée de Niu-York, à 20 kilomètres au sud de Chasiv Yar, et à environ 50 kilomètres à l'est de Pokrovsk. Toretsk n'est pas le seul point chaud en Ukraine : du point de vue ukrainien, il y a une zone de crise après l'autre dans tout l'arc du front avant Toretsk.

Les rapports rares de Kyiv peuvent à peine cacher le drame : "La situation dans la région de Pokrovsk reste tendue", dit-on brièvement et sèchement dans le rapport de situation ukrainien. Là, les Ukrainiens ont dû repousser 41 percées russes en une seule journée, selon leurs propres chiffres. Pokrovsk lui-même est maintenant à environ 20 kilomètres de la ligne de contact principale.

La situation critique est apparue après la bataille d'Avdiivka en raison du succès surprise des Russes à Ocheretyne : là, les Russes ont réussi à exploiter une faiblesse dans les lignes ukrainiennes et à avancer profondément le long d'une digue ferroviaire de manière inattendue.

Après des semaines d'autres attaques, une importante saillie de front est apparue dans la région, comme on peut le voir, entre autres, dans les rapports réguliers des deux côtés : une richesse de matériel vidéo localisable montre que la pointe d'attaque russe nord-ouest d'Avdiivka s'étend maintenant sur une largeur de dix kilomètres et est profonde d'environ 20 kilomètres dans le territoire ukrainien.

L'approche des Russes suit un schéma familier : les bombes guidées, les drones et l'artillerie ciblent les positions ukrainiennes à l'arrière pour écraser leurs réserves. Au front, les commandants russes envoient simultanément des troupes d'assaut légères dans le feu, en ignorant les pertes, pour sonder les brèches dans les défenses ukrainiennes. Une fois qu'une occasion se présente, les colonnes de chars avec des renforts entrent en jeu. Pour empêcher leurs soldats d'être encerclés, les Ukrainiens doivent abandonner régulièrement des villes plus ou moins grandes.

"Au niveau opérationnel, nous voyons que les Russes essaient de pousser l'Ukraine plus profondément dans la défense par surcharge et usure", a résumé l'expert militaire colonel Markus Reisner de l'armée autrichienne, résumant les développements des dernières semaines. "Les Russes croient avoir la victoire à portée de main."

Le but stratégique des Russes est donc de s'emparer violemment des quatre régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson. Selon Reisner, la situation pour l'Ukraine s'est Significativement détériorée ces dernières semaines. "Nous nous approchons d'un potentiel point de bascule : soit l'Ukraine reçoit un soutien massif maintenant, soit elle doit changer sa stratégie."

