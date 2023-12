Des turbulences exceptionnelles conduisent 11 passagers d'un avion à l'hôpital alors qu'ils rentrent d'une croisière de Noël.

Mais les vacances idylliques ont tourné au cauchemar pour les 225 passagers britanniques de la croisière aérienne de P&O Cruises dans les Caraïbes, après que leur vol de retour affrété a subi des turbulences "exceptionnelles", entraînant l'hospitalisation de certains passagers et retardant le retour de tous à la maison jusqu'à après Noël.

Les passagers avaient réservé des croisières d'une ou deux semaines sur le luxueux navire Arvia. Avec pas moins de quatre piscines et 30 bars et restaurants à bord, ce devait être un voyage de rêve autour des principales destinations des Caraïbes, notamment Antigua, Sainte-Lucie et la République dominicaine.

La croisière s'est déroulée comme prévu. Mais le retour à temps pour Noël a été une autre histoire.

Les passagers sont montés à bord d'un avion charter, organisé par la compagnie de croisière, pour se rendre de la Barbade à Manchester le 23 décembre, mais peu après le décollage, l'avion a connu le cauchemar de tout voyageur : des turbulences en air clair, impossibles à prévoir. Les turbulences sont apparues deux heures et demie après le début du vol, alors que l'Airbus 300-200, exploité par Maleth Aero, volait en vitesse de croisière à 38 000 pieds.

L'avion s'est dérouté vers l'aéroport LF Wade aux Bermudes, où 11 passagers ont été transportés à l'hôpital. Un porte-parole de P&O Cruises a confirmé qu'ils étaient tous sortis de l'hôpital le jour même. Aucun des 13 membres de l'équipage n'a été blessé.

Noël sur la plage

Mais leur mission de rentrer chez eux pour Noël a été contrariée, car le vol n'a pas pu être repris avant le 26 décembre. Les passagers ont été hébergés dans des hôtels des Bermudes aux frais de la compagnie de croisière.

Le vol de rapatriement devait décoller mardi après-midi et arriver au Royaume-Uni dans la matinée du mercredi 27 décembre.

Un porte-parole du gouvernement des Bermudes a déclaré dans un communiqué transmis à l'agence locale Bernews que toutes les blessures étaient mineures.

Il a ajouté : "Vers 12h50, le vol 1975 de Maleth Aero, en route de la Barbade vers Manchester, a subi de fortes turbulences, ce qui a nécessité un atterrissage d'urgence à l'aéroport international LF Wade.

"L'avion a effectué un atterrissage contrôlé sur l'île.

"Des techniciens médicaux d'urgence du Bermuda Fire & Rescue Service (BFRS) ont accueilli l'avion pour procéder aux premières évaluations des passagers et fournir des soins pré-hospitaliers.

"Par mesure de précaution, l'avion restera cloué au sol jusqu'à ce qu'une inspection complète ait été effectuée, afin de garantir la sécurité et l'intégrité de l'avion.

Le ministre intérimaire de la sécurité nationale des Bermudes, Owen Darrell, a ajouté dans un communiqué : "Nous sommes extrêmement reconnaissants de la réaction rapide de l'ensemble du personnel des services d'urgence qui a assuré la sécurité des passagers et de l'équipage.

Un porte-parole de P&O Cruises a déclaré à CNN : "Suite à de fortes turbulences (inattendues), un vol entre la Barbade et Manchester a été détourné vers les Bermudes dimanche matin.

"Après avoir exploré toutes les options de vol et en raison des horaires d'ouverture de l'aéroport, les clients ont été placés dans des hôtels aux Bermudes. Le vol de retour partira à 16 heures aujourd'hui [mardi].

"Nous sommes vraiment désolés pour cette perturbation du voyage après les vacances et nous avons travaillé 24 heures sur 24 avec la compagnie aérienne et les hôtels pour prendre soin des invités et s'assurer qu'ils rentrent chez eux le plus tôt possible.

La compagnie a ajouté que les passagers avaient reçu sept textos et cinq lettres pour les tenir au courant de la situation pendant les trois jours qu'ils ont passés aux Bermudes.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com