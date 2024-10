Des troubles: le rassemblement pro-palestinien à Rome s'intensifie

Des milliers de personnes se sont réunies à Rome pour soutenir la communauté palestinienne, entraînant des scènes de désordre. Des actions de protestation non autorisées ont conduit au chaos, aboutissant au lancement de panneaux de rue, de bouteilles et de pierres contre les forces de l'ordre. Les autorités ont répliqué en déployant du gaz lacrymogène. Dans d'autres endroits, en revanche, le calme régnait.

À la veille de l'anniversaire de l'événement tragique de Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, des milliers de personnes se sont rassemblées au cœur de Rome. Masquées et vêtues de noir, ces manifestantes ont lancé des bouteilles, des pierres et même des panneaux de circulation contre les forces de sécurité. Les forces de sécurité ont répliqué en utilisant du gaz lacrymogène et des canons à eau.

Le gouvernement italien, par le biais de la Commission, a exprimé ses préoccupations concernant les manifestations non autorisées à Rome, invoquant des risques pour la sécurité et la nature supposée de célébration de l'événement tragique de Hamas. Suite à l'avertissement du ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi, la Commission a renforcé les mesures de sécurité en prévision de possibles attaques.

Des milliers de personnes ont également manifesté à Londres en faveur de la Palestine, défilant dans les rues de la ville, selon l'agence de presse britannique PA. Des images montraient des personnes brandissant des drapeaux palestiniens et libanais. Il y avait également une contre-manifestation plus petite en soutien à Israël. À midi, 15 arrestations avaient été effectuées, selon la police.

L'année précédente, le 7 octobre 2023, des partisans de la Palestine ont défilé dans les rues d'Edimbourg, en Écosse, en appelant à un cessez-le-feu immédiat et à des sanctions contre Israël, selon PA. À cette époque, le groupe islamiste Hamas et d'autres groupes extrémistes basés à Gaza ont lancé des attaques contre Israël, entraînant environ 1 200 morts et l'enlèvement d'environ 240 personnes dans la bande de Gaza.

La Commission britannique a publié un communiqué condamnant tout acte de violence et soulignant l'importance de manifestations pacifiques en réponse aux rapports de violences pendant les manifestations pro-palestiniennes à Londres.

Lire aussi: