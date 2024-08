- Des trottoirs bondés en Rhénanie du Nord-Westphalie en raison de la reprise des cours

À mesure que les écoles rouvrent, on observe une forte augmentation de l'activité des véhicules sur les routes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cela a entraîné une circulation plus dense et des temps d'attente plus longs sur les itinéraires de circulation habituels, selon l'ADAC. Les foules étaient particulièrement denses dans le centre-ville de Cologne, près de l'intersection Kaiserberg à Duisburg et à Oberhausen.

Les autoroutes 1 et 3 ont connu le trafic le plus intense, avec des embouteillages dépassant 20 minutes le matin.

Les mercredis sont les plus congestionnés

À 8h45, l'ADAC a rapporté des embouteillages dans toute la Rhénanie-du-Nord-Westphalie s'étendant sur plus de 140 kilomètres. "Avec la fin des vacances d'été, de nombreuses personnes doivent reprendre leur travail cette semaine. Ce schéma s'est déjà manifesté au début de la semaine", a déclaré un porte-parole de l'ADAC. Le mercredi est l'un des jours les plus chargés de la semaine.

Même un mardi, les routes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont connu une forte augmentation de l'activité par rapport aux vacances d'été, avec plus d'embouteillages, en particulier le matin et l'après-midi. Le nombre d embouteillages a augmenté de 18 % par rapport à un mardi typique pendant les vacances d'été, et la longueur a augmenté de 38 %. Selon l'ADAC, ces chiffres ont maintenant retrouvé leur niveau d'avant les vacances d'été.

La congestion dans le centre-ville de Cologne était l'une des plus graves, avec des automobilistes confrontés à de longs retards à l'intersection Kaiserberg. Après une journée chargée sur les autoroutes 1 et 3, de nombreux travailleurs pourraient opter pour le train pour éviter la circulation de Cologne.

