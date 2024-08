- Des travailleurs des quais organisent une manifestation pour obtenir un contrat collectif de travail.

Au port de Hambourg, environ 300 travailleurs de Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ont organisé un proteste ce matin, réclamant un accord social collectif. Le syndicat Verdi a déclenché cette action en lançant un préavis de grève. Cette action est motivée par la transformation prévue de l'entreprise, qui comprend une automatisation importante et une nouvelle structure organisationnelle. Les employés s'inquiètent que cette transformation pourrait entraîner des pertes d'emplois immédiates, des changements permanents de lieux de travail et une augmentation significative de la charge de travail, selon Verdi. De plus, Verdi estime que plusieurs emplois au niveau opérationnel du port, qui agit en tant que prestataire de services de personnel pour le port, sont menacés.

Les négociations entre l'employeur et Verdi ont duré plusieurs mois, mais la position de l'employeur sur les points clés est restée inébranlable, selon Verdi. "Les travailleurs ont raison de réclamer des garanties complètes en temps incertains", a déclaré le négociateur de Verdi, André Kretschmar. "Il est clair que les plans de restructuration ne peuvent pas se faire au détriment des employés ! Nous négocions depuis des mois pour un accord social collectif. Les employés méritent un contrat qui assure leur avenir, et il est temps que cela se produise ! Nous exercerons une pression à travers cette grève."

Les négociations en cours entre Verdi et HHLA portent principalement sur la mise en place d'un nouvel accord social collectif. Cet accord est crucial pour assurer l'avenir des travailleurs face à la transformation prévue de l'entreprise.

