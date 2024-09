Des tests de dépistage gratuits du Covid-19 ont été réintroduits. Apprenez les étapes pour les obtenir.

Chaque ménage peut obtenir quatre kits de tests domestiques, que vous pouvez demander sur COVIDTests.gov dès aujourd'hui. Ils seront envoyés gratuitement à partir de la semaine prochaine, livrés par le service postal des États-Unis.

Il s'agit de la septième vague de distribution dans le cadre de ce programme, qui a distribué plus de 900 millions de tests gratuits aux résidents américains depuis son lancement à l'hiver 2021, selon le département américain de la Santé et des Services sociaux.

Les tests antigéniques rapides fournissent des résultats en 30 minutes. Ces nouveaux tests peuvent identifier les variants actuels et peuvent être utilisés pour tester à la fois les individus symptomatiques et asymptomatiques, ainsi que les individus vaccinés et non vaccinés.

Dans un communiqué, Dawn O’Connell, secrétaire adjoint à la préparation et à la réponse aux urgences du HHS, a déclaré : "La réouverture de ce programme populaire est la dernière mesure prise par l'administration Biden-Harris pour garantir que toute personne cherchant des tests COVID-19 en vente libre peut en obtenir pendant l'automne et l'hiver." Avant de vous réunir avec votre famille et vos amis pendant les fêtes, elle a recommandé de faire un test rapide pour les protéger contre la COVID-19.

Des options de test plus accessibles sont également disponibles pour les personnes atteintes de handicaps affectant la dextérité ou la vision. Pour plus d'informations sur la commande de ces tests, visitez ACL.gov/AccessibleTests.

Selon l'administration HHS pour la préparation stratégique et la réponse, "les tests COVID-19 vous permettent de déterminer si vous avez la COVID-19, vous permettant de prendre une décision éclairée sur les étapes suivantes, telles que la recherche de traitement pour minimiser les risques de maladie grave et réduire les chances de propagation du virus à d'autres."

Pour limiter la propagation de la COVID-19, le CDC recommande que les personnes testées positives restent isolées à domicile pendant 24 heures sans fièvre.

Selon l'administration américaine des produits alimentaires et des médicaments, les individus doivent effectuer plusieurs tests rapides pour s'assurer qu'ils n'ont pas la COVID-19 : deux tests négatifs pour les personnes présentant des symptômes et trois pour les personnes sans symptômes, effectués à 48 heures d'intervalle.

Le CDC suggère que tout le monde âgé de 6 mois et plus devrait recevoir un vaccin COVID-19 mis à jour cette saison pour rester à jour.

Cette saison, plusieurs options sont disponibles ; les vaccins à ARNm de Moderna et Pfizer ont été mis à jour pour cibler le variant KP.2, l'un des variants dominants aux États-Unis depuis mai. Ces vaccins conviennent aux individus âgés de 6 mois et plus. Un vaccin protéique plus traditionnel de Novavax est également disponible, ciblant le variant JN.1, bien qu'il soit moins répandu qu'il y a quelques mois. Ce vaccin est autorisé uniquement pour les individus âgés de 12 ans et plus.

