800 volts améliorent considérablement l'expérience quotidienne des conducteurs de véhicules électriques, offrant à ces véhicules des capacités de longue distance remarquables. Cependant, malgré leur attrait, les voitures à 800 volts restent rares sur le marché des véhicules électriques. Actuellement, il n'y a que cinq plateformes disponibles sur le marché allemand, proposant une gamme diversifiée de véhicules électriques principalement haut de gamme.

Groupe Hyundai/Kia

Le groupe Hyundai Motor propose la plus large sélection de voitures à 800 volts, toutes basées sur la plateforme modulaire électrique globale (E-GMP). Cette structure de base personnalisable présente un pack de batteries situé au sol du véhicule et fixé à deux essieux électriques. L'essieu avant comprend une suspension indépendante des roues, des triangles de suspension MacPherson et un moteur avant, tandis que l'essieu arrière présente un essieu arrière multibras et un moteur arrière. La puissance de sortie des systèmes de propulsion simple ou double moteur varie de 125 kW/170 PS à 430 kW/585 PS. Seven modèles sont disponibles, chacun équipé de packs de batteries de 58, 73, 77 et 85 kWh.

Hyundai propose les modèles Ioniq 5 et 6, qui servent d'entrée de gamme dans le monde de l'E-GMP, tarifiés à 44 000 euros. La série Kia EV6 et EV9, ainsi que les modèles de la marque de luxe Genesis GV60 et les versions électrifiées du GV70 et G80 font également partie de la sélection. L'Ioniq 6 détient le titre de champion de l'autonomie, avec une autonomie maximale de 614 kilomètres.

Plateforme J1 du groupe VW

Les offres à 800 volts du groupe VW sont diversifiées et limitées aux marques haut de gamme telles que Porsche et Audi. Porsche, avec sa plateforme J1 et le Taycan basé sur celle-ci, lancé en 2019, est le pionnier des 800 volts. Cette plateforme permet quatre moteurs, une gamme de puissance de 300 kW/408 PS à 760 kW/1034 PS et des packs de batteries d'une capacité de 89 à 105 kWh, permettant des autonomies allant jusqu'à 678 kilomètres. Avec le restylage du Taycan prévu pour 2024, la puissance de charge sera portée jusqu'à 320 kW. Dans des conditions idéales, une pause de recharge de 20 minutes peut couvrir jusqu'à 1000 kilomètres avec le Taycan. En plus du Taycan, Porsche propose également le Taycan Sport et le Cross Turismo, légèrement plus spacieux. Audi propose l'E-Tron GT en alternative. L'entrée de gamme dans le monde J1 est proposée par Porsche avec le Taycan de base, tarifié à 101 500 euros.

Plateforme PPE du groupe VW

En raison des coûts élevés sur la base J1, le groupe VW a développé la plateforme PPE, réservée à Porsche et Audi et actuellement utilisée comme base pour les nouveaux modèles électriques Porsche Macan, Audi Q6 E-Tron et A6 E-Tron, ainsi que la nouvelle version du Porsche Cayenne. Actuellement, divers systèmes de propulsion arrière et quatre roues motrices avec une gamme de puissance de 185 kW/252 PS à 470 kW/639 PS sont disponibles. Des packs de batteries de 83 ou 100 kWh peuvent être choisis. L'A6 E-Tron sera le champion de l'autonomie, avec jusqu'à 756 kilomètres, et présente une puissance de charge jusqu'à 270 kW, permettant d'ajouter 100 kilomètres en 4 minutes. L'entrée de gamme la plus abordable dans le monde PPE est le Q6 E-Tron à propulsion arrière, tarifié à 63 500 euros.

Lucid Motors

Alors que certains peuvent croire que les plateformes à 800 volts ont atteint leur apogée, Lucid Motors, un nouveau venu américain, est entré en scène avec une architecture impressionnante de 900 volts en termes de spécifications et de performances.

La berline Air, leur seul modèle disponible en Allemagne, offre une pléthore de fonctionnalités haut de gamme et des performances impressionnantes. Le modèle de base à moteur unique de 321 kW/436 PS accélère de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. La version haut de gamme Sapphire, avec trois moteurs et 920 kW/1251 PS, complète le sprint standard en moins de 2 secondes. Lucid propose quatre packs de batteries allant de 88 à 118 kWh. Le modèle Grand Touring, avec la plus grande autonomie, offre une impressionnante autonomie de 830 kilomètres et une recharge extrêmement rapide : 400 kilomètres en seulement 16 minutes. Les prix de l'Air débutent à 85 000 euros.

Lotus

Lotus, désormais propriété du groupe chinois Geely, propose des véhicules électriques haute performance tels que l'Eletre sous cette marque, basé sur une plateforme à 800 volts.

Sur cette base, Lotus présente un véhicule significativement plus grand et plus lourd que sa réputation de légèreté, pesant 2,6 tonnes et mesurant 5,10 mètres de long. Il est disponible avec soit 450 kW/612 PS soit 675 kW/918 PS. Avec une conduite prudente, la batterie de 112 kWh peut atteindre jusqu'à 600 kilomètres. La puissance de charge maximale est impressionnante, avec 350 kW, permettant une charge de 10 à 80 pour cent en seulement 20 minutes, ou 100 kilomètres en 5 minutes. Le prix de départ est compétitif, à 96 000 euros.

La collection de véhicules électriques à 800 volts en Allemagne n'est pas encore complète. Un concurrent dans cette ligue est la velocipède croate Rimac Nevera, offrant un minimum de 1914 PS ou 1408 kW de sa propulsion quadrivalente, une batterie de 120 kWh et une capacité de recharge hypothétique de 500 kW. Malheureusement, avec un prix d'au moins deux millions d'euros, ce véhicule n'est pas destiné à être expérimenté par beaucoup.

Au contraire, le géant chinois BYD pourrait contribuer à populariser les 800 volts à plus grande échelle grâce à sa plateforme E-Platform 3.0. La berline Salamander, disponible en Allemagne, est issue de ce modèle, qui fonctionnait auparavant à 400 volts. BYD a désormais adopté les 800 volts en Chine avec la E-Platform 3.0 Evo. La nouvelle version de la Salamander en Chine est équipée d'une batterie de 81 kWh offrant une autonomie d'environ 600 kilomètres et peut être rechargée de 10 à 80 % en seulement 25 minutes. Toutefois, la date de sortie de la Salamander mise à jour en Allemagne reste floue.

