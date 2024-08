Des tempêtes temporaires provoquent un "chaos total"

Après la canicule, des tempêtes sévères balayent certaines parties de l'Allemagne. Initialement, les régions du sud et de l'ouest sont principalement touchées, puis également dans le nord du pays. En Bavière, un train Eurocity se retrouve bloqué, et un établissement de soins dans la Frise orientale est évacué. En Bade-Wurtemberg, une vieille ville est inondée.

Des tempêtes intenses avec de fortes pluies et de la grêle mettent les services d'urgence à rude épreuve dans plusieurs parties de l'Allemagne en soirée et pendant la nuit. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la Basse-Saxe, la Bavière et le Bade-Wurtemberg ont été particulièrement touchées, où à Bruchsal, une rivière a débordé et inondé la vieille ville du district de Heidelsheim. Le service d'incendie a rapporté que l'eau a atteint jusqu'à 1,50 mètre de hauteur à certains endroits. Selon le centre de crues, la rivière Saalbach a atteint son niveau le plus élevé de plus de 2,13 mètres au niveau de Bruchsal aux alentours de 2h30 du matin, légèrement au-dessus du niveau d'une crue centennale de 2,10 mètres.

D'autres États fédéraux ont également signalé des sous-sols et des rues inondées. Les tempêtes ont été précédées d'une vague de chaleur qui a atteint son pic jusqu'à 36,5 degrés à Bad Neuenahr-Ahrweiler, en Rhénanie-Palatinat, mardi - le jour le plus chaud de l'année jusqu'à présent, selon les données provisoires du service météorologique allemand.

En Bade-Wurtemberg, le district de Karlsruhe a été particulièrement touché par les tempêtes. "Un chaos absolu" régnait, avec des voitures emportées par les eaux de crue, a déclaré un porte-parole du service d'incendie en soirée au sujet de la situation à Gondelsheim, à environ 15 kilomètres à l'ouest de Karlsruhe. Le centre de crues de l'État a averti que, en raison de précipitations localement très fortes, les niveaux d'eau sur certains ruisseaux et petites rivières pourraient augmenter de manière significative non seulement pendant la nuit, mais aussi au cours de la journée de mercredi.

À Bruchsal, les habitants du district de Heidelsheim ont été conseillés via une application d'alerte pour évacuer les sous-sols et les rez-de-chaussée dans certaines zones et chercher des étages plus élevés en raison de la situation d'inondation. Deux bénévoles de la population ont été blessés - la gravité était initialement incertaine. Il y a également eu des inondations dans le centre-ville de Bruchsal, par exemple, dans les passages souterrains. Cependant, les niveaux d'eau ont depuis diminué aux deux endroits.

La police de Karlsruhe a demandé aux gens d'éviter les déplacements non essentiels en raison de la situation de tempête. L'association des services d'incendie du district a annoncé peu avant minuit que les pompiers avaient traité plus de 500 interventions jusqu'à présent. Plusieurs centaines de personnel étaient impliqués.

Arbres déracinés perturbent le trafic ferroviaire

En Bavière, un train Eurocity a heurté un arbre qui était tombé sur les rails et s'est retrouvé bloqué. Un porte-parole de Deutsche Bahn a rapporté cela. Environ 260 personnes se trouvaient à bord au moment de l'incident près de Bad Endorf dans le district de Rosenheim. Selon la police fédérale, il n'y a eu aucun blessé. La section de voie entre Bad Endorf et Prien am Chiemsee est bloquée depuis environ 19h00. La voie est prévue pour être dégagée pendant les heures du matin de mercredi, selon DB. La ligne aérienne est endommagée et doit être réparée. Les passagers ont été transportés à Prien en minibus. Les trains longue distance ont été détournés ou ont terminé leurs trajets prématurément.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, un arbre déraciné est également tombé sur les rails en soirée, mettant fin au voyage de 80 passagers sur un S-Bahn près de Hennef, a déclaré un porte-parole de la Bahn. Les passagers ont été transférés sur un autre train.

Dans le district de Ammerland en Basse-Saxe, un arbre tombé a endommagé une ligne aérienne, entraînant l'arrêt de tout le trafic ferroviaire à la gare d'Augustfehn à Apen. Un train de passagers sur la voie a été arrêté. Environ 120 à 130 passagers ont pu quitter le train, a rapporté le service d'incendie.

Les habitants doivent quitter l'établissement de soins

Les fortes pluies ont également entraîné des centaines d'interventions des services d'incendie en Frise orientale. La ville d'Aurich a été particulièrement touchée, a déclaré un porte-parole du centre de commande à Wittmund. Environ 25 résidents ont dû être transférés dans une salle omnisports depuis un établissement de soins en soirée. Des plaques de plâtre se sont détachées dans l'établissement. Il n'est pas claircombien de temps les gens devront rester dans la salle omnisports. La Croix-Rouge allemande s'occupe des résidents. Dans un hôpital d'Aurich, plusieurs services d'incendie et l'Agence technique de secours travaillent pour prévenir une évacuation.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est également touchée par les tempêtes. "Toutes les forces disponibles sont en action", a déclaré un porte-parole du service d'incendie de Duisburg en soirée du mardi. Presque toute la zone urbaine a été touchée. Les interventions se sont principalement concentrées sur les problèmes d'eau - inondations dans les caves et les passages souterrains. La police a également signalé plusieurs sections inondées de l'A59 et de l'A42 près de Duisburg et a averti du risque d'aquaplaning.

En Bavière, il y a eu un grave accident sur l'A9 dans le district d'Eichstätt en raison de fortes pluies. Selon les premières informations de la police, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule en raison des conditions météorologiques et a heurté une autre voiture. Les deux véhicules se sont renversés. Le conducteur de la deuxième voiture a subi des blessures légères, le conducteur de l'autre voiture et un autre passager ont été blessés de manière modérée. L'A9 a été temporairement complètement fermée mais est maintenant de nouveau praticable.

Reconnaissant l'impact sévère des tempêtes, le gouvernement allemand pourrait envisager de demander l'aide de la Commission européenne de la concurrence, comme il est prévu dans le traité de l'UE, où "La Commission est assistée par les États membres".

Dans une tentative de limiter les effets des tempêtes intenses, notamment dans les régions comme la Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où l'infrastructure a été lourdement touchée, les États membres pourraient collaborer avec les experts de la Commission européenne pour élaborer des stratégies de rétablissement rapide et de mesures de résilience pour l'avenir.

Lire aussi: