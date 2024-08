Des tempêtes soufflent sur l' Allemagne après une journée d' été de rêves.

L'été ne quitte pas sa course sinueuse. Après des jours ensoleillés, les prochaines tempêtes approchent. Vers le milieu de la semaine, il y a des menaces de fortes tempêtes, dit le météorologue de ntv, Bjoern Alexander. Mais le jour le plus chaud de l'année pourrait également être imminent.

ntv.de : L'été est actuellement plutôt agréable. Est-ce que ça va durer ?

Bjoern Alexander : Malheureusement non. La saison chaude maintient toujours sa course sinueuse. Dès mercredi, la "Kai" haute sera significativement affaiblie, laissant la place au front froid de la dépression atlantique "Nicole". Cela nous apportera une humidité croissante et, dans certaines régions, de fortes tempêtes.

C'est tout, ou la chaleur estivale va-t-elle revenir ?

Au nord, il restera d'abord changeant, avec du vent et des tempêtes, et frais. Pendant ce temps, dans le sud et le sud-ouest, les préparatifs pour la prochaine vague de chaleur sont déjà en cours.

Avant qu'il ne fasse à nouveau chaud : que peut-on attendre des tempêtes à venir ?

Les suspects habituels - fortes pluies, petite grêle et rafales de vent. Avec le front se déplaçant d'ouest en est, nous pourrions voir des précipitations allant jusqu'à 15 à 25 litres par mètre carré en peu de temps. Dans l'ensemble, des orages isolés sont probables.

Cela est-il particulièrement sévère ?

Par rapport aux séries précédentes d'orages qui ont apporté jusqu'à 100, parfois même jusqu'à 170 litres par mètre carré, nous nous en sortirions plutôt bien avec les estimations actuelles. Cependant, nous ne devons jamais sous-estimer les orages en raison des éclairs seuls.

Le reste de la semaine ira-t-il vers des eaux plus calmes ?

C'est ce qu'il semble pour l'instant. Le nord restera plus mélangé, tandis que le sud verra rapidement plus de soleil avec seulement des orages locaux de chaleur et des températures en hausse.

Combien fera-t-il chaud en Allemagne ?

Jeudi, nous pouvons nous attendre à des températures comprises entre 22 et 28 degrés. Vendredi, il y aura encore un système de basse pression avec l'advection d'air chaud au programme, ce qui signifie que le soleil aura du mal dans le nord-ouest avec des températures venteuses comprises entre 20 et 25 degrés. Dans le sud et l'est, il fera beaucoup plus chaud avec des pics allant jusqu'à 31 degrés.

Et le week-end ?

Samedi, les températures seront comprises entre 21 degrés à la mer et jusqu'à 30 degrés sur le Haut-Rhin. Dimanche, les températures continueront de augmenter, avec des températures généralisées comprises entre 27 et 32 degrés. Seule la mer sera plus fraîche. Et d'ici lundi, nous envierons probablement ceux qui ont plus frais.

Pourquoi ?

Parce que cela pourrait être le jour le plus chaud de l'année. Bien que les modèles météorologiques soient encore très mobiles, il y a des signes qu'une vague de chaleur venue du nord de l'Afrique via l'Espagne et la France pourrait nous atteindre. Si cela se produit, des valeurs maximales de 35 à 37 degrés sont possibles - peut-être même un peu plus haut. Jusqu'à présent, la température la plus élevée en Bade-Wurtemberg à Müllheim était de 35,4 degrés le 30 juillet. Kitzingen en Bavière suit avec 35,0 degrés.

La prochaine vague de chaleur pourrait-elle être sévère en termes de durée ?

C'est difficile à dire. Les modèles météorologiques spéculent déjà sur les prochaines tempêtes avec des valeurs moins chaudes dès mardi et mercredi. En résumé : l'été se dirige probablement vers son pic, mais il ne quitte pas sa course sinueuse.

Lire aussi: