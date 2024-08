Météorologie en Saxe - Des tempêtes possibles nuisent au temps de l'été saxon

Midy de semaine, les habitants de Saxe peuvent s'attendre à des averses et des orages une fois de plus. Le service météorologique allemand (DWD) prévoit des conditions météorologiques locales graves avec de fortes précipitations, jusqu'à 30 litres par mètre carré, et des rafales isolées fortes avec grêle.

Au début, la journée sera nuageuse avec des éclaircies. Alors que les températures atteignent jusqu'à 31°C, les cumulus s'accumuleront pour apporter des averses localisées et des conditions météorologiques graves plus tard dans la journée, potentiellement incluant de la grêle et de fortes précipitations. Cette nuit, alors que les températures baissent autour de 13°C, les averses se calmeront et se déplaceront vers l'est.

La prévision pour le week-end s'améliore

Jeudi sera nuageux avec des éclaircies, restant sec avec des températures jusqu'à 26°C. Les températures minimales nocturnes atteindront 9°C.

Vendredi reste chaud et estival, avec un pic à 28°C. Bien qu'il puisse y avoir des averses locales, le DWD s'attend à des conditions globalement sèches avec une couverture nuageuse accrue.

La prévision météorologique pour la Saxe jeudi indique une journée sèche avec du soleil et des nuages, mais vendredi pourrait apporter des averses locales dans le cadre du schéma météorologique actuel. Le service météorologique allemand (DWD) continue de mettre en garde contre des événements météorologiques graves potentiels, incluant de la grêle et des fortes précipitations.

Lire aussi: