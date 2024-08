Des tempêtes inondent des sous-sols et des lieux de travail souterrains en Rhénanie du Nord-Westphalie

Dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de violentes tempêtes soulèvent les jours chauds et étouffants en de nombreux endroits. "Des inondations" sont signalées à Duisburg, selon les pompiers. Une personne souffre d'une blessure à la tête causée par une grêle. Cependant, il n'y a pas de danger pour les vies.

Les tempêtes avec de la pluie et de la grêle ont causé des sous-sols inondés et des arbres déracinés dans plusieurs villes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. "Tout le personnel disponible est en service", a déclaré un porte-parole des pompiers de Duisburg. Presque toute la zone urbaine est touchée. Le point focal clair des opérations est les problèmes liés à l'eau - inondations dans les sous-sols et les tunnels. Il n'y a pas eu de blessures graves pour l'instant.

Cependant, une personne a été touchée si fort par une grêle qu'elle a subi une blessure à la tête. Sinon, c'est "le même, mais plus". Jusqu'à présent, 190 interventions ont été enregistrées. À Bonn, la police a signalé environ 30 interventions. "Des sous-sols inondés, des branches cassées, des arbres sur la route", a énuméré un porte-parole. Cependant, il n'y a pas eu d'incidents majeurs.

À Haltern am See, les pompiers ont également effectué plusieurs interventions. Là aussi, il s'agissait principalement d'inondations de sous-sols et d'arbres déracinés. Au début, le nombre d'interventions est d'environ 15. Il n'y a pas de danger pour les vies et il n'y a pas de rivières en crue.

En soirée, le service météorologique allemand (DWD) a averti de tempêtes. Localement, il pourrait y avoir des averses torrentielles (jusqu'à 40 litres par mètre carré en peu de temps) et des rafales de vent jusqu'à 90 km/h. Il n'y aura qu'un calme temporaire dans la météo pendant la nuit de mardi à mercredi. D'autres orages avec potentiel de tempête sont possibles, en partie déjà pendant la nuit.

36,2 degrés Celsius enregistrés dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Dans les jours à venir, les habitants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie peuvent s'attendre à des jours chauds et des nuits chaudes. "Les températures restent relativement élevées la nuit et atteignent un minimum de 20 à 22 degrés", a déclaré un météorologue du DWD.

Avec plus de 36 degrés, il y a eu un record de température dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, selon les données provisoires du DWD. 36,2 degrés ont été enregistrés à Ennigerloh-Ostenfelde dans le district de Warendorf, comme l'a annoncé un porte-parole. La température la plus élevée enregistrée cette année en Rhénanie-du-Nord-Westphalie était de 35,4 degrés. Cependant, il s'agit de chiffres provisoires.

Le DWD avait émis un avertissement de chaleur extrême pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Mercredi, le service météorologique s'attend à des températures maximales qui seront légèrement plus basses.

Le service des pompiers de Duisburg a rapporté qu'ils ont mobilisé tout leur personnel disponible pour faire face aux problèmes d'inondations causés par les tempêtes. La commission pour la gestion des catastrophes en Rhénanie-du-Nord-Westphalie surveille de près la situation pour fournir l'aide et le soutien nécessaires.

