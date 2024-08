- Des tempêtes dans le nord conduisent à un certain nombre d'opérations.

Les précipitations et les orages ont entraîné de multiples interventions des pompiers dans le nord. À Hambourg, ville hanséatique, il y a eu 55 interventions liées à la météo jusqu'à présent, selon un porte-parole des pompiers. Les pompiers ont été appelés principalement en raison de sous-sols et de parkings souterrains inondés, ainsi que de rues inondées. D'autres interventions sont attendues tout au long de la journée du mercredi.

Dans le district de Pinneberg, les pompiers ont été déployés 33 fois en raison de sous-sols et de rues inondés, selon un porte-parole. Un entrepôt a également été touché. En particulier, les feuilles sèches ont bloqué les couvercles de drainage.

Initialement, les interventions se sont concentrées autour d'Elmshorn, mais elles ont ensuite été déplacées vers Schenefeld. La police a également été appelée plusieurs fois pour intervenir en cas de branches cassées ou pour vérifier les coups de foudre suspects.

Le bulletin météo pour les orages a été levé

Cependant, le service météorologique allemand (DWD) a levé son avertissement pour les orages violents dans la région métropolitaine de Hambourg et la région comprise entre la Weser et l'Elbe plus tôt dans la matinée. Cependant, selon le DWD, des précipitations jusqu'à 40 litres par mètre carré par heure sont attendues plus tard dans la journée et surtout en soirée. Les orages sont attendus pour se déplacer vers l'est le jeudi matin.

