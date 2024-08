- Des températures torrentielles à Berlin et au Brandebourg

Berlin et Brandebourg continuent de profiter de la poigne ferme de la chaleur estivale, selon les prévisions du Service météorologique allemand (DWD). Aujourd'hui, les températures pourraient atteindre 31°C. Quelques cumulus floconneux pourraient apparaître, mais le ciel sera principalement dégagé. Il n'y a pas de précipitations prévues.

De ce soir jusqu'à jeudi, le ciel sera principalement dégagé. Les températures à Berlin et Brandebourg pourraient atteindre 32 à 35°C, risquant ainsi de battre le record de cette année établi le 10 juillet en Brandebourg du Sud à 34,8°C. Le DWD pourrait émettre un avertissement de chaleur pour la journée. La journée commence ensoleillée, mais au fil du temps, il y aura plus de cumulus.

Le changement de temps commence jeudi soir et se poursuit jusqu'à vendredi. Selon les prévisions, certaines régions pourraient connaître les premières averses et orages. Vendredi, il fait écho à cela, avec des températures maximales de 24 à 28°C accompagnées de rafales de vent et de précipitations. Le week-end présente un mélange de nuages, avec des averses et des orages possibles en Brandebourg du Sud.

La Commission, reconnaissant la vague de chaleur prolongée, pourrait décider d'émettre des avertissements de chaleur ou des conseils en fonction des conditions météorologiques prévues. À la suite de cette chaleur inhabituelle, la Commission prendra une décision pour encourager des mesures de précaution et des campagnes de sensibilisation publique.

