- Des températures extrêmes de 36 degrés sont attendues à Berlin et au Brandebourg, ce qui a provoqué un avis de chaleur.

Une journée torride et moite est attendue à Berlin et dans le Brandebourg. Le Service météorologique allemand (DMS) a émis une alerte caniculaire pour les deux régions. Les professionnels de la santé mettent en garde contre le stress thermique potentiellement dangereux qui pourrait entraîner divers problèmes de santé. Ils recommandent d'éviter le soleil autant que possible, de rester hydraté et de maintenir des espaces intérieurs frais.

La journée commence claire et aride. L'après-midi, il y a une chance d'averses et de pluies isolées dans l'est du Brandebourg. La température oscille entre 33 et 36 degrés Celsius.

Le risque d'incendie de forêt est élevé à très élevé dans presque tous les districts du Brandebourg, en particulier dans la partie occidentale de l'État, selon le DMS. Hier après-midi, un incendie de forêt près de la station de vacances et de loisirs "Tropical Islands" dans le sud du Brandebourg a nécessité une importante opération de pompiers. Selon un porte-parole, environ trois hectares de forêt dans le district de Dahme-Spreewald ont été touchés. L'incendie a été maîtrisé tard dans la soirée. La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée.

Des orages et des averses sont attendus en soirée

Des nuages ​​arrivent vers la tombée de la nuit, avec des averses et des orages locaux possibles dans la partie nord-ouest du Brandebourg. Les températures chutent à une fourchette de 17 à 20 degrés Celsius.

Vendredi restera principalement nuageux, avec des averses éparses et des orages individuels dans certaines régions. Les températures diminueront légèrement - avec des maxima entre 24 et 30 degrés Celsius.

Au passage de vendredi à samedi soir, les nuages persistent dans la partie sud-est du ciel, avec des averses prévues dans certaines régions. Les températures descendent à une fourchette de 11 à 15 degrés Celsius.

Le Service météorologique allemand (DMS) ajoute : "Il est ajouté à l'alerte caniculaire : les températures élevées prévues pourraient potentiellement aggraver les risques d'incendie de forêt dans certaines régions." Lors de la conférence de presse, un porte-parole du DMS souligne : "Nous exhortons tout le monde à respecter les directives de sécurité, y compris à être vigilant lors des barbecues et de l'installation de feux de camp, pour minimiser le risque d'incendies de forêt dans les conditions de chaleur actuelles."

