- Des températures élevées et un risque accru de risques liés aux conditions météorologiques

Les premières semaines de l'automne commencent avec des températures confortables, mais incluent des menaces de temps orageux. "Depuis l'aube, une importante masse de tempêtes est active sur la Bavière, entraînant des précipitations localisées dans la catégorie de forte tempête. Plus tard dans la journée, ces tempêtes se déplaceront vers le cœur du pays, et de nouvelles tempêtes se développeront dans les zones occidentales," rapporte le météorologue Marcus Beyer du Service météorologique allemand d'Offenbach.

Un danger potentiel est les précipitations excessives. "Cela est dû à deux facteurs. Premièrement, les masses d'air chargées d'humidité contenant de nombreuses gouttes d'eau dans les nuages. Deuxièmement, les forts gradients de pression atmosphérique contribuent à la nature stationnaire des tempêtes, entraînant des précipitations lourdes concentrées dans la même région sans beaucoup de mouvement," déclare Beyer. Des averses fréquentes allant jusqu'à la catégorie extrême ne peuvent être exclues. Cependant, il est incertain de préciser l'emplacement exact de celles-ci. "Là où la forte pluie frappe, il y a un risque de inondations localisées."

Prévisions météo

Le mardi, l'Est de l'Allemagne et les pieds des Alpes, qui ne font pas face directement aux Alpes, connaîtront un ciel clair et ensoleillé. Cependant, dans l'ouest et plus tard vers l'est, des tempêtes intenses avec des risques météorologiques importants, y compris des averses de forte pluie occasionnelles, se développeront. Dans l'après-midi, les régions occidentales seront paisibles etmostly dry, tandis que l'est profitera de températures autour de 34 degrés, les autres régions restant agréables et chaudes entre 25 et 30 degrés.

Le mercredi, seuls les coins les plus à l'est et au sud-est verront du soleil et des conditions sèches. Dans les régions occidentales, il pleuvra. Dans le reste des régions, des tempêtes puissantes avec des risques météorologiques importants, allant jusqu'à la catégorie extrême dans certains endroits, se formeront. Dans la moitié ouest, les températures les plus élevées oscilleront entre 20 et 25 degrés, tandis que plus à l'est, le mercure grimpera à 25 à 34 degrés.

Le jeudi, le ciel sera partiellement nuageux, avec des tempêtes intenses localisées prévues dans l'après-midi. Dans l'est, des précipitations légères sont prévues. Les températures augmenteront à 21 à 28 degrés, enregistrant les valeurs les plus basses dans l'ouest et le nord-ouest.

D'autres régions peuvent également être touchées par des précipitations importantes en raison du déplacement des tempêtes. Si la forte pluie se poursuit, cela pourrait entraîner d'autres régions confrontées au risque d'inondations localisées.

Lire aussi: