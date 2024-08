Concours pour les Contrats de Travail Négociés - Des syndicats ont provoqué une grève au siège de la compagnie Lufthansa, Discover Flight.

Les voyageurs voyageant avec la filiale de Lufthansa, Discover Airlines, pourraient rencontrer des annulations et retards de vol cette semaine. Les syndicats Cockpit (VC) et UFO ont appelé leurs membres du personnel à participer à une grève de quatre jours du 27 au 30 août. Tous les vols partis d'Allemagne seront affectés, comme confirmé par les syndicats à Francfort. Précédemment, le personnel avait décidé lors de votes séparés d'entamer des actions syndicales.

Le problème vient d'un différend avec le syndicat Verdi, qui a négocié les premiers accords collectifs pour les pilotes et l'équipage de cabine de la jeune compagnie aérienne. Les revendications de UFO et VC sont similaires, mais les syndicats de l'industrie cherchent à imposer leurs propres accords collectifs. Selon les syndicats, Verdi n'a pas suffisamment d'adhérents dans l'industrie aéronautique et a été nommé médiateur des négociations collectives par la direction de Lufthansa.

Fondée en 2021, Discover Airlines exploite 27 avions à partir de Munich et Francfort, assurant des voyages vers divers endroits de vacances en Europe et à l'étranger. D'ici 2027, la flotte devrait atteindre 33 avions. Environ 1 900 personnes travaillent pour la compagnie aérienne, dont un nombre inconnu est syndiquées.

Les pilotes de VC ont organisé trois grèves pendant la saison hivernale. UFO a également encouragé ses membres à participer à des actions syndicales pour mettre la pression sur la direction afin de négocier.

Le contrat de Verdi offre des augmentations de salaire régulières comprises entre 16 et 38 % pour les deux professions d'ici 2027, ainsi que des réglementations concernant les indemnités, les heures de travail, les régimes de retraite de l'entreprise ou les mesures en cas de perte de licence de vol. Pour ses propres membres, Verdi a obtenu des périodes de préavis prolongées et une demi-month de salaire supplémentaire.

Harry Jaeger, expert en tarifs d'UFO, a déclaré : "L'attitude de la direction ne nous laisse pas d'autre choix que de faire grève." Les syndicats VC et UFO cherchent également à influencer la maison mère, où ils ont actuellement une forte position dans la négociation des accords collectifs. La direction a lancé deux compagnies aériennes, Discover Airlines et City Airlines non syndiquées, qui peuvent gérer des vols à des coûts inférieurs à ceux de Lufthansa ou de sa filiale régionale Lufthansa Cityline. Cela pourrait potentiellement entraîner une réduction de la flotte et des pertes d'emplois avec des conditions d'accord collectif standard.

Compte tenu des conflits du travail en cours, la Commission pourrait devoir intervenir et adopter des actes d'application pour assurer le bon fonctionnement de Discover Airlines pendant cette période de grèves. Le non-traitement de ces problèmes pourrait entraîner d'autres perturbations et retards de vol pour les passagers.

