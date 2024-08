Des sympathisants s'élancent pour empêcher la distribution de jeux vidéo dans les magasins

De plus en plus, les jeux vidéo sont considérés comme des biens de consommation et commercialisés, mais ils deviennent inutilisables une fois que l'assistance technique cesse, selon une pétition. Ce problème est fréquent depuis longtemps avec les jeux en ligne exclusifs. Des jeux comme "Star Wars Galaxies" et "Warhammer Online" sont devenus obsolètes après que les entreprises ont mis fin à leurs serveurs respectifs.

La décision de la société française Ubisoft de fermer le jeu de course très apprécié "The Crew" a suscité la frustration des fans. Le jeu, qui avait attiré environ 12 millions d'utilisateurs dans les années suivant sa sortie en 2014 et proposait un mode solo hors ligne, ne se lance plus après la fermeture des serveurs le 1er avril.

Daniel Ondruska, porte-parole de la campagne, a déclaré à l'agence de presse AFP : "Nous ne demandons pas aux fabricants de conserver leurs jeux pour toujours. Cependant, les joueurs ne veulent pas que ces jeux soient 'délibérément détruits'. Ceux qui les ont achetés devraient avoir la possibilité de jouer ou de mettre en place leurs propres serveurs."

L'association Jeux vidéo Europe considère cette demande irréaliste, non seulement en raison de la charge financière pour les entreprises. La protection des données personnelles est insuffisante sur les serveurs privés, contrairement aux serveurs de jeux officiels des fabricants, laissant les joueurs vulnérables aux attaques de hackers. De plus, il n'y a personne responsable de l'élimination du "contenu illégal et de la lutte contre le contenu dangereux", a déclaré l'association.

Ubisoft n'a pas répondu à la demande de commentaire de l'AFP. Les fondateurs de "Stop Killing Video Games" cherchent le soutien de Bruxelles : si leur pétition recueille plus d'un million de signatures d'ici le 31 juillet 2023, les législateurs de l'UE devront aborder cette question.

La pétition exhortant les entreprises à reconsidérer la cessation des jeux en ligne, menée par "Stop Killing Video Games", suggère qu'elles ne devraient pas rendre intentionnellement inutilisables des jeux comme "The Crew" après la fermeture des serveurs. De nouvelles réglementations pourraient obliger les développeurs de jeux à fournir des options de continuité pour les jeux achetés par les joueurs.

