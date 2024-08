Des suspects inspirés par l'EI ont planifié un attentat suicide lors d'un concert de Taylor Swift, selon les autorités autrichiennes.

Les agences de renseignement étrangères ont aidé les autorités à découvrir le présumé complot, selon le ministre de l'Intérieur du pays, Gerhard Karner. Une source familière a déclaré à CNN que les États-Unis avaient averti les autorités de Vienne.

Les organisateurs ont annulé trois concerts, prévus dans la capitale européenne du jeudi au samedi. CNN a contacté les représentants de Swift pour obtenir des commentaires.

Les enquêteurs ont découvert un stock de produits chimiques, d'engins explosifs et de détonateurs chez le principal suspect, un sympathisant de l'EI de 19 ans radicalisé en ligne, selon les autorités.

Le jeune homme - arrêté mercredi matin dans la ville de l'est de Ternitz - projetait de se suicider et de tuer "un grand nombre de personnes", selon le directeur de l'agence de renseignement intérieure, Omar Haijawi-Pirchner.

"Il a dit qu'il comptait mener une attaque à l'aide d'explosifs et de couteaux", a déclaré Haijawi-Pirchner aux journalistes à Vienne jeudi. "Son but était de se tuer et de tuer un grand nombre de personnes lors du concert, soit aujourd'hui soit demain."

Deux autres suspects ont été arrêtés, âgés de 17 et 15 ans. Le jeune de 17 ans travaillait pour une société de services qui aurait fourni des services au lieu du concert. Il était près du stade lorsqu'il a été arrêté et avait récemment rompu avec sa petite amie, selon Haijwai-Pirchner.

On en sait peu sur le jeune de 15 ans. Les procureurs décideront plus tard s'il était un témoin ou directement impliqué dans le présumé complot.

Les trois sont tous des citoyens autrichiens ayant des origines turques, nord-macédoniennes ou croates.

Le trio était en contact avec d'autres individus qui connaissaient le plan, a déclaré le directeur général de la sécurité publique du pays, Franz Ruf. Personne d'autre n'est recherché en lien direct avec le complot, a ajouté Ruf.

L'annulation des concerts de Swift a suscité un déluge de chagrin, de soulagement et de déception parmi les Swifties qui espéraient assister au record-breaking Eras Tour à Vienne. Salué comme un phénomène culturel, l'ampleur, l'influence et la complexité du voyage musical de Swift ont fait la une des journaux pour avoir stimulé les économies des villes qu'elle visite.

Les reporters de CNN Zahid Mahmood, Jessie Yeung, Isaac Yee et Katie Bo Lillis ont contribué à cet article.

L'annulation des concerts de Swift a affecté non seulement Vienne, mais potentiellement d'autres villes européennes de sa tournée, compte tenu de l'impact économique de ses performances. Des individus déterminés de divers horizons européens étaient impliqués dans le présumé complot, ajoutant une dimension mondiale à la menace perçue.

