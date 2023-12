Des surprises, des vétérans expérimentés et un Slovène inspiré conduisent à des finales de conférence NBA palpitantes.

Tout d'abord, les Boston Celtics ont éliminé les Milwaukee Bucks, champions en titre, par une imposante victoire de 109 à 81.

Et alors que l'on pensait qu'il était impossible de faire mieux, Luka Doncic et les Dallas Mavericks ont volé la vedette.

Jouant à Phoenix contre les Suns - l'équipe ayant le meilleur bilan de la saison régulière de la NBA et qui a participé aux finales de l'année dernière - les Mavericks ont dominé du début à la fin, battant confortablement les Suns 123 à 90.

L'étonnant résultat de ce septième match ouvre la voie à deux finales de conférence alléchantes qui détermineront qui se retrouvera en finale de la NBA.

Dans la Conférence Ouest, les Mavs affronteront les Golden State Warriors, tandis que dans la Conférence Est, les Celtics seront opposés au Miami Heat.

Wow.

Un Doncic époustouflant mène Dallas à la finale de la NBA

"Luka Doncic est très bon.

Toni Kroos, quadruple vainqueur de la Ligue des champions et vainqueur de la Coupe du monde, n'a pu s'empêcher de montrer son appréciation de ce qu'il voyait à la télévision.

Doncic était en pleine forme dimanche soir, marquant 35 points et prenant 10 rebonds lors de la victoire éclatante du Game 7 contre les Suns.

Malgré la pression qui pèse sur ses épaules en tant que talisman et leader des Mavericks, le jeune homme de 23 ans n'a jamais semblé gêné, disséquant calmement la solide défense des Suns alors que son équipe prenait rapidement l'avantage.

À la fin du premier quart-temps, les Mavs menaient 27-17. À la mi-temps, ils menaient 57-27, les 27 points de Doncic en première mi-temps égalant le total de l'équipe des Suns.

Aidé par les 30 points de Spencer Dinwiddie en sortie de banc, Doncic n'a même pas eu besoin de jouer le quatrième quart-temps tant son équipe avait pris de l'avance.

Après avoir qualifié Dallas pour sa première finale de la Conférence Ouest depuis 2011, il n'est pas étonnant que le jeune Slovène soit rayonnant.

"Je n'arrive pas à enlever ce sourire de mon visage en ce moment", a déclaré Doncic. "Je suis vraiment heureux.

"Honnêtement, je pense que nous le méritons. Nous avons joué dur pendant toute la série. Peut-être que nous n'étions pas nous-mêmes lors de certains matchs, mais nous sommes venus ici avec une déclaration dans le match 7. Nous y croyions. Notre vestiaire y croyait. Tout le monde y croyait. Je suis donc heureux.

Les Mavericks affronteront les Warriors lors du premier match de la finale de la Conférence Ouest, mercredi à San Francisco.

Golden State s'est imposé de justesse face aux Memphis Grizzlies lors de la demi-finale de la Conférence Ouest en début de semaine.

La série verra s'affronter deux des équipes de gardiens les plus excitantes de la NBA : pour Dallas, Doncic, Dinwiddie et Jalen Brunson, et pour Golden State, Steph Curry, Klay Thompson et Jordan Poole.

Curry, Thompson, Draymond Green et l'entraîneur Steve Kerr visent leur quatrième titre NBA ensemble, dans le cadre de l'une des plus grandes dynasties du sport.

Et même s'ils ont bafouillé lors de leur victoire dans la série contre les Grizzlies, cela signifie qu'ils ne sont théoriquement qu'à huit victoires de soulever un nouveau trophée Larry O'Brien.

Un Doncic confiant leur barre la route, et Jason Kidd, l'entraîneur des Mavericks, affirme qu'il ne restera pas à l'écart.

"C'est Luka. Il adore la scène", a déclaré Kidd. "Plus elle est grande, plus il s'améliore.

Les Celtics passent à l'âge adulte

Pour les Celtics, la saison a été marquée par un travail de fond et de réflexion, qui a culminé avec la victoire à l'arraché du match 7 contre les Bucks, dimanche.

Grant Williams a marqué 27 points, dont sept triples, et Jayson Tatum 23 points, six rebonds et huit passes, ce qui a permis à Boston d'éliminer les champions en titre.

Leur précision à longue distance - les Celtics ont établi un record pour un match 7 de la NBA avec 22 tirs à trois points - les a aidés à neutraliser le double MVP Giannis Antetokounmpo, qui a marqué 25 points, pris 20 rebonds et délivré neuf passes décisives.

La victoire du septième match a mis fin à une série d'allers-retours, les Celtics ayant remporté les deux derniers affrontements après avoir été menés 3-2 et Milwaukee n'ayant besoin de gagner qu'une seule fois pour se qualifier.

Dos au mur, les hommes de l'entraîneur de Boston, Ime Udoka, ont fait preuve d'une grande détermination face à un Antetokounmpo implacable et aux Bucks, privés de leur star Khris Middleton tout au long de la série.

La précision des tirs de Williams ayant joué un rôle essentiel dans la victoire du septième match, Jaylen Brown, le gardien vedette des Celtics, pense qu'il mérite un nouveau surnom.

"Appelez-le Grant Curry maintenant", a déclaré Brown.

Les Celtics accèdent à leur quatrième participation aux finales de la Conférence Est au cours des six dernières années et se préparent à un remake des finales de la Conférence Est de 2020 face au Heat.

Miami a décroché sa place à ce stade des playoffs grâce à une victoire relativement confortable en demi-finale contre les 76ers de Philadelphie en six matchs.

S'appuyant sur une défense inébranlable, le Heat, tête de série numéro un, devra donner le meilleur de lui-même pour stopper Tatum et compagnie lorsqu'ils arriveront en ville mardi pour le match 1.

Emmenée par Jimmy Butler, Bam Adebayo et PJ Tucker - une blessure aux ischio-jambiers a affecté le meneur de jeu Kyle Lowry et son statut pour le match 1 est incertain - la défense de Miami a étouffé Joel Embiid et le reste de l'équipe de Philadelphie.

L'entraîneur principal Erik Spoelstra a montré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de la ligue, en dirigeant le parcours de Miami vers les quatre dernières équipes de la NBA.

Mais avec des stars dans les deux camps, il sera fascinant de voir qui sortira vainqueur de la série au meilleur des sept manches.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com