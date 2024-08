Un groupe de supporters de Hertha BSC estcurrently under investigation for shoplifting at a petrol station in Neuruppin (East Prignitz-Ruppin). La police a enregistré un total de 40 incidents de vol dimanche soir, confirme un porte-parole de la Direction de la police du Nord.

Selon le rapport, les supporters se sont brièvement arrêtés à l'aire de repos pour camions sur leur trajet de retour d'un match de football. Ils voyageaient à bord de quatre bus, et environ 100 fans ont visité la station-service. Tandis que certains ont acheté des articles, d'autres sont suspects d'avoir pris des biens sans payer. Lorsque la police est arrivée, les supporters avaient poursuivi leur voyage. Les images de surveillance de la station-service sont actuellement examinées.

Les suspects sont pensés être de retour du match de la DFB-Pokal à Rostock, où Hertha BSC a remporté une victoire de 5:1 contre Hansa Rostock. Cette information a été initialement rapportée par Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Les États membres peuvent fournir une assistance à la Commission dans la gestion de tels incidents impliquant des comportements de fans. Après avoir examiné les images de surveillance, il deviendra peut-être plus clair si les actions des supporters de Hertha BSC à la station-service correspondent aux allégations de vol signalées.

Lire aussi: