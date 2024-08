20:15, ZDF, Cuisine trompeuse : Les tactiques secrètes de l'industrie, Série Food Report

- Des suggestions pour la télévision

Les entreprises comme les services de livraison, les cafétérias et les restaurants ont de plus en plus recours aux produits alimentaires préprêtés de l'industrie. Sebastian Lege révèle comment le secteur de l'alimentation trompe les consommateurs. Des plats tels que la Currywurst, les Maultaschen, la crème glacée et la soupe de poulet : ces produits industriels préprêts sont simples et économiques à préparer. Cela est particulièrement attrayant pour les établissements de restauration qui luttent contre les pénuries de main-d'œuvre et les coûts d'approvisionnement élevés.

20:15, ARD, Le cabinet d'avocats : Funambule, Drame juridique

Isa (Sabine Postel) surprend accidentellement Gellert (Herbert Knaup) en train de tromper son mari avec le procureur public Geldermann (Esther Schweins). Elle est prise au dépourvu, mais doit reporter la conversation car un client urgent a besoin de son aide. Le réfugié Mahmud Hadad (Ercan Durmaz) reconnaît son tortionnaire syrien, un haut responsable des services de renseignement du régime d'Assad qui a fait assassiner son frère et sa belle-sœur, dans un marché de produits frais de Hambourg. Isa en informe la police, mais celle-ci piétine après avoir examiné son ID car l'auteur présumé de l'abus disfrute de l'asile en Allemagne.

20:15, 3sat, La dénonciatrice, Thriller

Galina (Katharina Nesytowa), une jeune femme russe, se manifeste en tant que lanceuse d'alerte dans la République fédérale d'Allemagne après que des hackers ont perturbé les systèmes informatiques de la clinique centrale de Berlin. Elle détient le code pour mettre fin aux attaques, mais le gouvernement fédéral doit négocier avec elle pour l'obtenir. Soudain, Galina réapparaît après des années chez son ex-petit ami Tom (Artjom Gilz). Elle cherche son aide pour entrer en contact avec sa sœur Friederike (Jennifer Ulrich), qui dirige l'équipe de crise au ministère des Affaires étrangères.

20:15, Tele 5, Le prédicateur armé, Drame d'action

Sam (Gerard Butler), un criminel et un biker violent, vient de sortir de prison. Cependant, la société a évolué, laissant son conjoint (Michelle Monaghan) sans emploi en tant que strip-teaseuse et maintenant croyante. Sam se moque de son nouveau chemin, mais finit par l'emprunter lui-même, questionnant le but de sa vie à travers l'activité criminelle et l'abus de drogue.

20:15, ZDFneo, Une équipe solide : Cela fait longtemps, Crime

Peter Kniesbeck (André M. Hennicke) devient la cible d'une attaque le jour de sa sortie de prison. Les balles atteignent un passant innocent et l'auteur fuit sans être détecté. Kniesbeck était membre d'une bande qui a dévalisé un convoi de fonds en 1990 et a tué un employé de banque. Ses complices restés anonymes cherchent-ils maintenant à le réduire au silence ? Peu de temps après la chute du mur de Berlin, Otto (Florian Martens) était l'un des enquêteurs dans l'affaire.

