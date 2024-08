20:15, ProSeven, Une Petite Faveur, Thriller

- Des suggestions pour la télévision du vendredi

Stephanie Smothers (Anna Kendrick), femme au foyer simple, croise la route d'Emily (Blake Lively), allisante et énigmatique. Enchantée, Stephanie accepte volontiers la petite demande d'Emily. Mais cette amitié est-elle aussi authentique qu'elle en a l'air ? Lorsque Emily disparaît sans laisser de trace, des vérités cachées émergent, tout changeant.

20:15, Das Erste, Pratiquer au Bord de la Mer : Ce Qui Compte Vraiment, Film Familial

Emilia (Lene Oderich), jeune patiente éprise, est soignée par Nora après un léger accident sur la plage. Obsédée par un mariage "en blanc", Emilia choisit de cacher son prétendant, Tristan Göbel, un "prince" de 16 ans. La mère d'Emilia, Astrid (Nele Rosetz), reste vigilante quant à la santé précaire de sa fille, en raison d'un trouble métabolique chronique ; lorsque les lectures de sang d'Emilia chutent suddenly, Nora cherche à élucider le mystère de l'inflammation mortelle.

20:15, arte, Un Couple Contre la Banque, Comédie

Le chauffeur de taxi viennois Maggy (Daniela Golpashin) est dans une situation difficile : un enfant est à l'hôpital, un autre doit arriver bientôt, et son ex-mari, le père des enfants, ne fournit aucune aide. Avec son compte vide, une solution apparaît sous la forme de Juliette Koons (Caroline Peters), accompagnée d'un volumineux sac de voyage, dans le taxi de Maggy. Alertée par radio de police que Juliette Koons, employée de la banque privée Wentenheimer & Söhne, a été portée disparue par son employeur, Maggy ne peut s'empêcher de reconnaître une opportunité d'augmenter son revenu en aidant à retrouver Juliette.

20:15, ZDF, Au-Delà de la Spree : Abysse, Série Crime

Un juge récemment décédé est découvert pendu à un pont éloigné de Köpenick ; un suicide est rapidement écarté. L'enquête révèle que le lieu du corps n'est pas la scène de crime et que la victime est morte par noyade. Le duo de détectives Freund (Seyneb Saleh) et Heffler (Jürgen Vogel) est maintenant chargé de deux missions : arrêter le coupable et déterminer pourquoi Thomas Eichler a été si cérémonieusement exposé après sa mort.

20:15, Sat.1, L'Hommage - Les Étoiles des Légendes de la Musique, Émission Musicale

Est-ce que "The Udonaut" est vraiment aussi loquace que Monsieur Udo Lindenberg ? Les "Four in a Row" se livrent-ils à des réjouissances comme "Die Fantastischen Vier" ? Et la "Beatles Revival Band" peut-elle ranimer l'éthéré allure des Fab Four sur scène ? Dans "L'Hommage - Les Étoiles des Légendes de la Musique", la chanteuse Yvonne Catterfeld, l'héroïne de l'Eurovision Conchita Wurst, et l'ancien membre de Panikorchester Bertram Engel partent à la recherche du meilleur groupe de tribute de l'Allemagne. Le grand prix : un concert pour 5 000 spectateurs à la RuhrCongress de Bochum.

