- Des suggestions pour la télévision

20:15, Das Erste, Meurtre à Vue Haute: Marie Trébuche, Série Crime

Marie Gabler (Katharina Wackernagel) se réveille en sueur d'un rêve paniqué : Gisbert (Kai Schumann) est décédé ! Toutefois, même dans la vie réelle, elle a fort à faire : les papiers du divorce de son ex-mari sont arrivés, et Heino (Sebastian Schwarz) et Jenny (Eva Bühnen) réclament l'entraînement obligatoire au tir. Alors que les choses ne pourraient pas être plus compliquées, Gisbert veut régler leurs malentendus passés et exige une confession sincère d'elle. Tornée entre ses sentiments, elle remet à plus tard et Gisbert s'en va déçu. Dans la foulée, un incident désastreux se produit - pourrait-ce être la matérialisation de son cauchemar redouté ? Prisonnière d'une boucle temporelle infinie, Marie doit se libérer pour sauver Gisbert.

20:15, kabel eins, Jour de la Bastille : Jour de Terreur, Thriller d'Action

Un voleur insoupçonné (Richard Madden) se retrouve dans une situation périlleuse lorsqu'il dérobe le sac à main d'une femme avant de le jeter négligemment dans la foule. Quelques instants plus tard, une explosion massive se produit, causant de nombreuses pertes. L'agent opérationnel de la CIA Sean Briar (Idris Elba) est chargé d'arrêter l'agresseur présumé, mais commence bientôt à douter de sa culpabilité. Tandis qu'il lance une chasse à l'homme pour trouver les véritables coupables de la catastrophe, il découvre un complot complexe.

20:15, ZDFneo, Escouade Fortifiée : Écrasé, Crime

Carsten Niemeyer (Mario Klischies) chute à sa perte depuis un balcon suite à une visite d'appartement. Aucun des autres candidats ne prétend avoir witnessed l'incident. L'escouade déterminée prend l'enquête en main. Otto (Florian Martens) et Linett (Stefanie Stappenbeck) découvrent que Niemeyer a scellé l'affaire en soudoyant l'agent immobilier. Tandis que la vengeance semble être un mobile plausible, les enquêteurs se concentrent sur le principal suspect. Bientôt, un surveillant de jardin d'enfants chargé d'attribuer les places limitées est assassiné.

20:15, Tele5, La Monnaie la Plus Précieuse de la Peur : Crypto, Thriller

Marty (Beau Knapp) est relégué dans un quartier urbain après avoir raté une affaire lucrative de Wall Street en raison de son éthique de travail excessive. Tandis que sa famille travaille à la ferme, il est chargé d'examiner les transactions de la banque locale. À mesure que chaque fil qu'il dénoue révèle un réseau de tromperie, Marty se retrouve aspiré dans un tourbillon de monnaies numériques, de crime organisé et d'entrelacs familiaux, se transformant d'enquêteur en fugitif recherché.

20:15, RTL, Qui Veut Devenir Millionnaire ? La Semaine des 3 Millions de Dollars, Émission de Quiz

L'extravagance des 3 millions de dollars continue. Pendant trois soirées consécutives, les concurrents s'affrontent les uns contre les autres avec Günther Jauch dans leur quête pour décrocher une place en finale le jeudi, en visant à nouveau le prix le plus élevé du spectacle - 3 millions de dollars. Quel concurrent saisira cette opportunité en or ? Tout est possible.

