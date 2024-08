- Des suggestions d'activités sournoises russes précédant l'alerte de Geilenkirchen.

La sécurité renforcée à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen, près d'Aix-la-Chapelle, a été motivée par des informations indiquant une menace potentielle de la part de la Russie. Des sources dans les cercles de sécurité allemands ont rapporté à l'agence de presse allemande des allégations de plans de sabotage russes contre l'OTAN, potentiellement utilisant un drone.

La semaine dernière, la base en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a connu son deuxième niveau de sécurité le plus élevé pendant presque 24 heures. Après l'absence de tout incident, la sécurité a été ramenée à son niveau initial, Bravo+. Atteindre le deuxième niveau de sécurité le plus élevé, Charlie, indique une indication d'une action terroriste probable contre l'alliance, selon la terminologie de l'OTAN. Il s'agissait d'une mesure préventive, a précisé un porte-parole de l'OTAN. En raison de l'alerte, tout le personnel non essentiel avait été renvoyé chez lui plus tôt.

L'aéroport de l'OTAN à Geilenkirchen sert de base importante pour les avions de surveillance Awacs, principalement utilisés pour la surveillance de l'espace aérien dans la région de l'alliance orientale. Le porte-parole a révélé qu'environ 1 600 personnes travaillent normalement à la base aérienne de l'OTAN, mais moins de personnes sont présentes maintenant que les avions Awacs opèrent désormais à partir de seulement deux bases aériennes turques et norvégiennes depuis le début de la semaine. L'OTAN nie que des raisons liées à la menace soient à l'origine du relogement temporaire à Geilenkirchen, invoquant des raisons organisationnelles.

Interrogé sur les rumeurs de lundi concernant une attaque russe contre le site allemand, le porte-parole s'est abstenu de tout commentaire sur la question. Jusqu'à présent, aucun drones n'a été signalé dans l'espace aérien de la base, a confirmé le porte-parole.

Inquiétudes concernant la sécurité : la Russie de plus en plus risquée avec les vols de drones

Dans d'autres cercles de sécurité, des inquiétudes croissantes ont été exprimées quant au comportement de plus en plus audacieux de la Russie dans l'utilisation de drones au-dessus des installations militaires allemandes, notamment les lieux accueillant des soldats ukrainiens pour l'entraînement.

Au sein de l'OTAN, le soutien de l'alliance de défense à l'Ukraine est considéré comme un motif potentiel pour des tentatives de sabotage contre les bases militaires. Cette spéculation suppose que Moscou cherche à susciter la peur parmi les États membres, risquant ainsi potentiellement l'aide militaire à l'Ukraine.

Peu de gens croient que des drones pourraient infliger des dommages importants à la base de Geilenkirchen, étant donné que les bases aériennes de l'OTAN sont généralement équipées de systèmes de défense aérienne hautement efficaces.

Dans le cas où des drones seraient utilisés, ils seraient probablement des drones civils, modifiés pour transporter des charges utiles telles que des explosifs, selon les sources de sécurité. Par exemple, des drones de fret capables de transporter des explosifs pourraient être utilisés.

Inquiétudes de sabotage

Des préoccupations récentes concernant le sabotage ont été soulevées à plusieurs bases militaires allemandes. Cependant, toutes les préoccupations ont été levées suite à des investigations. Les autorités, notamment la police et la sécurité de l'État, ont enquêté sur une violation de la sécurité à la base aérienne de Cologne-Wahn en raison de soupçons de contamination de l'eau potable.

Lire aussi: