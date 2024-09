Des stratégies pour réduire au minimum les affrontements avec les ours

Les ours habitent de nombreuses régions à travers l'Europe et le monde, bien qu'ils aient été absents d'Allemagne depuis longtemps, à l'exception de rares sightings comme celui de l'infame "ours problème" Bruno. Cependant, ils peuvent être régulièrement repérés dans d'autres pays européens, causant des remous parmi les touristes.

Par exemple, les ours affrontent fréquemment les humains dans la région de Trentino en Italie, ce qui a entraîné la blessure d'un touriste il y a quelques semaines seulement. La situation a suscité des débats en Slovaquie et en Roumanie quant à la manière de gérer les ours, suite à plusieurs attaques, dont une cet été dans les Carpates roumaines qui a coûté la vie à une femme touriste.

Le gouvernement roumain estime qu'environ 8 000 ours vivent dans les Carpates, ce qui en fait la deuxième plus grande population d'Europe après la Russie. La Slovaquie compte environ 1 100 à 1 200 ours, tandis que Trentino en abrite environ 100. Les ours bruns peuvent également être trouvés dans des pays comme l'Espagne, la Croatie et la Bulgarie. Le nombre d'ours bruns en Suède, en Norvège et en Finlande se chiffre en milliers.

Les touristes se retrouvent souvent en danger potentiel lorsqu'ils visitent des régions habitées par des ours.

Tobias Knauf-Witzens, vétérinaire en chef du zoo de Stuttgart Wilhelma, préconise une approche équilibrée. "En substance, vous pénétrez sur leur territoire", explique-t-il. Il est crucial d'être conscient de son environnement et de respecter les directives de comportement de base.

Tenir les ours à distance avec des bruits

L'Office de gestion de la faune de la région du Sud-Tyrol recommande de faire de la randonnée en groupe et de faire du bruit pour éloigner les ours. Si un ours est à proximité, il prendra conscience des randonneurs et aura le temps de battre en retraite. On recommande de parler, de chanter ou de faire d'autres bruits forts régulièrement. Cependant, l'office met en garde contre la génération de bruits excessifs, qui pourraient irriter l'habitat naturel.

Il est recommandé d'être prudent lors de la randonnée près des ruisseaux, car le bruit de l'eau courante peut couvrir le bruit des randonneurs, ce qui rend peu probable que l'ours les entende approcher. Les chiens doivent être tenus en laisse dans les zones habitées par les ours pour éviter qu'ils ne mènent les randonneurs à un ours.

"L'essentiel est de ne pas effrayer l'ours", souligne le vétérinaire du zoo Knauf-Witzens. Il est important de faire connaître sa présence afin que l'animal puisse vous distinguer tôt et éviter d'être pris au dépourvu.

L'expert soupçonne que le randonneur tué en Roumanie peut avoir déclenché l'attaque en apparaissant suddenly. Les ours qui ne sont pas conscients de l'approche d'un humain pourraient attaquer s'ils se retrouvent suddenly dans la portée d'attaque de l'ours.

Cloches et ours

L'Office de gestion de la faune de la région du Sud-Tyrol estime que le port de clochettes sur le sac à dos ou les chaussures n'est pas adapté aux régions montagneuses. Les ours pourraient associer les clochettes aux animaux de ferme et à une source potentielle de nourriture. Au lieu de cela, ils recommandent l'utilisation de clochettes spéciales pour ours qui émettent des sons similaires à ceux des oiseaux ou d'autres bruits naturels, que les ours peuvent mieux percevoir.

Conserver la nourriture en toute sécurité

Les ours ont un odorat très développé, il est donc essentiel de conserver la nourriture en toute sécurité lors du camping. La nourriture ne doit pas être conservée dans la tente, mais plutôt ailleurs, par exemple suspendue à quelques mètres de hauteur dans un arbre. Cette recommandation est particulièrement pertinente en Amérique du Nord, où les ours pourraient considérer les humains comme des sources potentielles de nourriture. Par exemple, il y a environ 30 000 grizzlys en Alaska, environ 16 000 au Canada et seulement environ 1 000 dans d'autres États américains.

Avant de partir pour de longs

