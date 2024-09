- Des stratégies douteuses en matière de relations publiques ou un timing inadapté?

Le prince Harry (39 ans) et Meghan Markle (43 ans), les Sussex, semblent utiliser des événements royaux pour se faire de la publicité, ou c'est simplement une mauvaise coordination, à vous de juger. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que ces royaux rebelles se retrouvent constamment sous les projecteurs, leurs annonces coïncidant souvent avec des événements importants de la famille royale britannique, ce qui entraîne des commentaires défavorables dans le pays natal de Harry. Revenons sur certains de ces ratés de timing...

Suite au message de Kate le 9 septembre

Actuellement, le duc et la duchesse de Sussex, résidant en Californie depuis 2020, se retrouvent une fois de plus sous le feu des projecteurs. Cette fois-ci, c'est à la suite du message empli d'émotion de Kate Middleton (42 ans) annonçant la fin de sa chimiothérapie, qui a été éclipsé par l'annonce de leur future série Netflix, "Polo". La série, produite par leur compagnie Archewell Productions et Boardwalk Pictures, a été teasée sur la plateforme Netflix (anciennement Twitter) X heures plus tard, le 9 septembre, après la sortie de la vidéo de Kate. Le présentateur télé Piers Morgan (59 ans) a souligné cela avec un émoji sceptique, "Publié 90 minutes après la sortie de la nouvelle vidéo de Kate par le palais de Kensington."

Avant "Trooping the Colour" en juin

Une autre coïncidence malheureuse s'est produite le 15 juin. Juste avant le début du défilé d'anniversaire du roi Charles III (75 ans), "Trooping the Colour", Meghan a fait la une des journaux avec deux nouvelles offres de sa nouvelle marque de mode de vie, "American Riviera Orchard". Elle avait envoyé de la confiture de fraises et des friandises pour chien à un ami proche de son époux. Le joueur de polo argentin Ignacio Figueras (47 ans) a ensuite partagé les produits sur Instagram le même jour que le défilé de Londres.

En parallèle des Diana Legacy Awards en mars

Leur marque de mode de vie a également attiré des critiques lors de son lancement en mars. La date de lancement du site web et du canal Instagram, qui était prétendument meant to honor Princess Diana (1961-1997), a coïncidé avec le discours de William à

