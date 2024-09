Des stations de recharge rapide sont testées par le Transport Club en Allemagne

L'Auto Club Europa (ACE) a mené une évaluation approfondie des stations de recharge rapide en Allemagne et a constaté que la plupart des installations répondent aux exigences de base, plus d'un tiers recevant une note 'excellent'. Cependant, il y a encore des domaines qui nécessitent des améliorations.

Dans cette évaluation complète de 189 stations de recharge rapide avec un total combiné de 1737 points de recharge, seulement 3 installations n'ont pas satisfait aux critères fixés. Un impressionnant 37% des installations ont reçu une note 'excellent', tandis que 61% ont réussi l'évaluation.

De nombreuses stations de recharge rapide ont obtenu le premier rang, obtenant 18,5 sur 19 points possibles. Certaines de ces installations de pointe comprennent le parc de recharge d'EnBW à Lichtenau près de Chemnitz, les hubs de recharge d'Audi à Munich et Nuremberg, et la installation de recharge de Sortimo au parc d'innovation à Zusmarshausen. Nationnellement, le score moyen était de 13,17 points.

Malheureusement, la station de recharge rapide d'EnBW dans la rue Salzer, Schönebeck, a à peine atteint le seuil de réussite de 9 points, obtenant 8 points. De même, Q1 Autostrom à Triptis et Allego à Weil am Rhein ont obtenu respectivement 8,5 et 8,75 points, juste en dessous du seuil de réussite.

EnBW prend la tête

Le fournisseur d'énergie EnBW était le plus présent dans les tests avec 46 stations de recharge rapide. Ionity et Aral Pulse suivaient de près avec 26 et 25 stations respectivement. Il est à noter que Ionity avait le plus haut pourcentage de stations de recharge classées 'excellent' avec 69%.

Les installations ont été évaluées sur 24 critères différents. ACE a classé 92% des parcs de recharge comme faciles à trouver. Une excellente performance de recharge a été attribuée à 86% des stations de recharge rapide. Il y a 1143 points de recharge offrant une puissance de recharge supérieure à 300 kW, 292 entre 150 et 299 kW, et 202 entre 50 et 149 kW.

68% ont été classés comme sûrs pour la circulation, 63% comme conviviaux pour les services et les familles, et 48% comme accessibles aux personnes à mobilité réduite. ACE a souligné la nécessité d'améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

La mobilité électrique continue de prospérer en Allemagne, comme en témoigne le grand nombre de stations de recharge rapide évaluées par ACE. Parmi celles-ci, les stations de recharge d'EnBW, comme celle de Lichtenau près de Chemnitz, se démarquent en matière de mobilité électrique, recevant souvent des notes 'excellent'.

Malgré les résultats globalement positifs, il y a un appel à améliorer l'accessibilité des installations de recharge pour les personnes à mobilité réduite, représentant un domaine pour des améliorations supplémentaires dans la mobilité électrique.

