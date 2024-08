- Des squelettes de victimes de l'éruption du Vésuve retrouvés à Pompéi.

Archéologues ont découvert les squelettes de deux victimes de l'éruption volcanique catastrophique à Pompeï, ville immergée d'Italie, en 79 apr. J.-C. Les chercheurs pensent que ces restes appartiennent à une femme et à un homme qui ont cherché refuge dans une pièce pendant l'éruption du Vésuve. Des fouilles sont actuellement en cours dans la pièce où les squelettes ont été trouvés, selon le Parc Archéologique.

Le squelette de la femme a été trouvé sur les restes d'un lit. À ses côtés, on a découvert un petit trésor de pièces d'or, d'argent et de bronze, ainsi que des boucles d'oreilles en or et des perles. Selon les aménagements, les chercheurs pensent que cette pièce était sa chambre. La femme et l'homme ont choisi cette pièce comme refuge contre la cendre et les fragments de roche pendant l'éruption.

Selon le Parc Archéologique, la pièce était si bien scellée que seule les pièces environnantes étaient remplies de pumice. Cependant, cela signifiait également que la porte était bloquée, les piégeant à l'intérieur où ils ont péri. Les chercheurs ont pu reconstruire les meubles présents pendant l'éruption : un lit, une malle, une lampe, une table avec un dessus en marbre et d'autres objets.

Dans la ville romaine immergée au pied du Vésuve, les archéologues font souvent des découvertes spectaculaires. En 79 apr. J.-C., de la cendre, de la boue et de la lave ont recouvert la ville antique après plusieurs éruptions volcaniques. Pompeï a été redes

Lire aussi: