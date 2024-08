- Des spectacles futurs et une possible réunion avec Bonehead?

14 concerts sont confirmés, d'autres sont supposés : Oasis prépare une tournée de réunion mondiale pour l'année prochaine. Pour l'instant, seuls les concerts au Royaume-Uni et en Irlande ont été annoncés par les frères aînés Noel (57) et Liam Gallagher (51). Selon une source fiable de "The Sun", d'autres concerts seront ajoutés à la liste. L'ancien guitariste d'Oasis, Bonehead (59), est également censé rejoindre les événements très attendus.

D'autres concerts sont probablement ajoutés

La source anonyme a déclaré au tabloïd : "Ces concerts se vendront en trois minutes. D'autres concerts seront certainement ajoutés." Ils ont ajouté : "Bonehead est confirmé. Les deux frères voulaient qu'il soit impliqué et il a joué un rôle important dans la réunion." La source a révélé que Bonehead était ravi de la réunion.

Noel Gallagher invite également reportedly des membres de son groupe, Noel Gallagher's High Flying Birds, à se joindre à lui.

La famille Oasis se retrouve

La source anonyme a déclaré : "La famille Oasis se retrouve vraiment." Une deuxième source a confirmé que les frères avaient fait une séance photo "après avoir signé le contrat il y a sept semaines". La réunion a eu lieu il y a trois semaines. "Ils plaisantaient et s'amusaient. L'énergie et la chimie étaient palpables. Être dans ce studio, c'était comme un retour dans les années 1990", a partagé la deuxième source avec enthousiasme.

Les fans ont submergé le site web du groupe

Noel et Liam Gallagher ont annoncé leurs projets sur la plateforme X (anciennement Twitter) le 27 août. Les concerts confirmés auront lieu en juillet et en août 2025. Les billets pour ces concerts seront disponibles à partir du 31 août. La forte demande de billets a entraîné le crash du site officiel du groupe après l'annonce.

Oasis a été formé en 1991 par les frères Gallagher, ainsi que le guitariste Paul Benjamin Arthurs (alias Bonehead), le bassiste Paul McGuigan (53) et le batteur Tony McCarroll (53). Les rivalités entre les frères ont entraîné la dissolution du groupe en 2009. Cependant, après une pause de 16 ans, le groupe légendaire fera son retour en 2025.

D'autres concerts dans divers endroits sont attendus

La source anonyme de "The Sun" a déclaré : "Avec la rapide vente des billets pour les concerts au Royaume-Uni et en Irlande, d'autres concerts dans différents endroits dans le monde sont attendus."

La tournée de réunion mondiale d'Oasis s'agrandit

Suite au succès des premiers concerts au Royaume-Uni et en Irlande, Oasis étend sa tournée de réunion mondiale pour inclure des concerts dans divers pays.

