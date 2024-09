Des spécialistes s'inquiètent de la vitesse en Allemagne

Après avoir pris ses fonctions, le ministre de la Défense Pistorius a souligné l'importance d'une gestion efficace du temps. Cependant, les experts économiques estiment que l'Allemagne est en retard dans les achats d'armes, avec des décisions insuffisantes et des fonds insuffisants. Malgré cela, l'Allemagne a décidé de soutenir l'Ukraine avec 12 canons automoteurs fabriqués en Allemagne. Le ministre de la Défense Pistorius a annoncé cela lors d'une réunion des partisans de l'Ukraine à Ramstein la semaine dernière. Ces systèmes d'armes, caractérisés par leur haute précision et leur technologie de pointe, sont urgemment nécessaires aux troupes de Kyiv. La commande a été passée aux fabricants allemands KMW et Rheinmetall.

La situation laisse place à des questions : pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour équiper également l'armée allemande ? Selon l'Institut de l'économie mondiale de Kiel (IfW), cela serait non seulement bénéfique mais aussi urgent. Au cours des 20 dernières années, le nombre de canons automoteurs de l'armée allemande est passé de près de 1 000 à plus de 100. En 2021, l'armée n'avait que 121 canons d'artillerie, selon le rapport de l'IfW.

Manque de plus de 2 000 chars de combat

Le stock a été progressivement reconstitué. Rappelons-le : février 2022, invasion de l'Ukraine, point de bascule, le chancelier allemand Olaf Scholz considère l'Allemagne comme la "puissance militaire leader en Europe", fonds spécial de 100 milliards d'euros, etc. Depuis, le gouvernement fédéral commande environ huit à neuf canons supplémentaires par an pour les troupes, à ce rythme. Pour atteindre, par exemple, le niveau de stock de 2004 à ce rythme, il faudrait : 100 ans.

L'IfW a non seulement étudié l'acquisition de canons automoteurs, mais a également analysé les situations concernant les avions de combat, les chars ou les véhicules blindés. Le résultat est clair : approvisionnement insuffisant. En 2021, les Forces armées allemandes disposaient de 339 chars de combat. En 2004, un stock de 2 398 était considéré comme approprié, soit 2 000 de plus. Il y a également des gaps importants dans d'autres classes d'armes critiques.

Lorsque l'Allemagne a livré 18 Leopard à l'Ukraine, elle a commandé 18 Leopard supplémentaires en mai 2023, bien qu'un contrat-cadre avec le fabricant existe pour 123 véhicules. Des critiques ont été formulées par des experts en sécurité à l'époque. L'achat des 105 chars de combat restants n'a été approuvé par le Comité du budget qu'en juillet 2024, plus d'un an plus tard.

Selon la recherche de l'IfW, l'Allemagne a un "problème de vitesse" dans les achats. Cette critique existe depuis des décennies, mais l'IfW fournit maintenant des preuves détaillées pour diverses catégories d'armes, montrant que malgré les fonds spéciaux et les points de bascule, il n'y a pas encore suffisamment d'amélioration. Le résultat devrait servir d'alerte. Le ministre de la Défense Boris Pistorius avait annoncé une nouvelle orientation dans les achats peu après sa prise de fonction : "Désormais, le temps sera la priorité absolue dans tous les achats."

À l'avenir, les experts des troupes partageraient leur connaissance des nouvelles exigences de produit plus tôt, et ensuite le processus serait terminé, a annoncé Pistorius. Un "gel de conception" devrait empêcher que le processus d'achat ne soit ralenti par des souhaits spéciaux toujours nouveaux - une pratique courante dans le passé.

L'étude de l'IfW conclut que le ministre Pistorius a partiellement réussi. Le "100 ans" pour les canons automoteurs est compensé par une décision d'opter pour le nouveau chasseur F-35, qui doit remplacer les vieilles Tornados. Il s'agit d'un projet gigantesque que la grande coalition sous Angela Merkel n'a jamais pu s'accorder. Pistorius l'a réalisé.

Cependant, l'ensemble de la vue du processus d'achat indique que les nouveaux maxima - vitesse, pas de solutions dorées à des prix exorbitants, mais acheter du matériel disponible sur le marché - ne sont pas encore appliqués de manière cohérente. Par exemple, l'opposition de l'Union attend depuis des mois le verdict final sur l'achat de nouveaux bateaux de déploiement pour le Commandement des forces spéciales de la marine (KSM). La procédure a échoué Initially due to excessive requirements from the troops when Pistorius took office.

Une nouvelle tentative est maintenant entreprise avec une nouvelle approche et l'objectif de lancer la compétition d'ici la mi-2023, d'obtenir l'approbation du parlement d'ici la mi-2024 et de recevoir le premier bateau d'ici la mi-2025. Cependant, il est maintenant proche de la fin de 2024, et l'Union attend toujours que l'approbation de l'achat des bateaux apparaisse à l'ordre du jour du Comité du budget.

Pourquoi le processus d'achat traîne-t-il derrière le calendrier ? Le ministère de la Défense n'a pas encore fourni d'explication à l'opposition. "Au lieu de fournir aux forces spéciales de nouveaux bateaux de déploiement à temps, nous marchons volontairement vers la prochaine lacune de capacité", déclare le député de l'Union Ingo Gädechens. "Les soldats ont raison de se demander : pourquoi Boris Pistorius ne peut-il même pas réussir de tels projets gérable ?"

L'exemple des bateaux de déploiement reflète les statistiques de l'IfW : "Les procédures d'achat allemandes sont toujours lentes et bureaucratiques", expliquent les économistes. Ils préconisent une intégration plus forte de l'Allemagne dans le marché européen de la défense. Ils voient les 12 types de chars différents utilisés dans les armées d'Europe comme la preuve d'une politique industrielle à court terme. Des commandes conjointes inciteraient les investissements de l'industrie et réduiraient également les prix unitaire.

En fin de compte, la capacité à nous équiper de matériel d'armes contemporain pour la défense dépend du budget de la défense, un point souligné par les chercheurs de Kiel. Ils estiment que ce budget est insuffisamment grand. Selon le plan de la coalition du trafic lumineux, le budget aurait dû augmenter régulièrement après 2022 pour atteindre l'objectif de 2 % du PIB de l'OTAN. Cependant, ce n'est pas la réalité actuelle. Le gouvernement fédéral parvient à peine à atteindre le marqu

During un débat au Bundestag mercredi, le politique de la défense de l'CDU, Johann Wadephul, a été direct : les dépenses d'investissement allaient en réalité diminuer, transformant le budget de la défense en une réduction des fonds. "En substance, vous réduisez le budget de la Bundeswehr", a résumé Wadephul. Cette opinion n'est pas contestée par le ministre fédéral de la Défense.

Au lieu de cela, le ministre met en avant le rôle de l'Union dans la création de la situation actuelle de la Bundeswehr pendant leur mandat au pouvoir. Pistorius mentionne en outre : "Nous devons augmenter nos dépenses de sécurité à court terme, même au-delà des 2% actuels du PIB. C'est un fait indiscutable." Malheureusement, le chancelier Olaf Scholz n'a pas encore été convaincu par cet argument. Ainsi, un budget de défense stationnaire pour 2026 est probable, plutôt qu'une diminution.

Face aux contraintes budgétaires, certains se demandent si le ministre de la Défense Pistorius pourrait envisager d'investir dans la modernisation de l'équipement militaire allemand, compte tenu du manque important de catégories d'armes telles que les chars de combat. Malgré l'insistance de Pistorius sur la gestion efficace du temps et ses efforts pour accélérer les processus d'approvisionnement, ces derniers semblent toujours lents et bureaucratiques, comme le souligne l'étude IfW.

