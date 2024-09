Des spécialistes nous renseignent sur les explosions répétées à Cologne

Au cours des dernières semaines, nous avons assisté à une série d'incidents à Cologne et à Bonn. Le 25 septembre, une explosion s'est produite à l'intersection d'Escher Straße et de Longericher Straße à Cologne-Pesch, détruisant un café et blessant leggerement deux personnes. Le 21 septembre, une bombe a explosé devant une résidence à Wachtberg-Adendorf près de Bonn, causant des dommages matériels. De manière similaire, le 18 septembre, les vitres d'un magasin de vêtements dans la rue Ehrenstraße ont été brisées, un engin incendiaire a été activé, et le 16 septembre, une explosion s'est produite devant le Vanity Club sur la Hohenzollernring, causant un émoi au cœur de Cologne. Cette liste pourrait être étendue jusqu'en juillet.

Les autorités chargées de l'application de la loi à Cologne sont actuellement confrontées à une nouvelle vague de violence parmi les bandes criminelles. Et le ministre de l'Intérieur du Nord-Rhénanie-Westphalie, Herbert Reul, ainsi que le chef de la police de Cologne, Michael Esser, sont unanimes quant à la cause profonde de ces actes selon leur compréhension. Reul a déclaré au "Süddeutsche Zeitung" que le fil conducteur de ces événements est la "mafia des drogues néerlandaise". Esser a exprimé son opinion selon laquelle un lien avec le crime organisé aux Pays-Bas est evident lors d'une conférence de presse suivant l'une des explosions. Ce terme, "Mocro-Mafia", est couramment utilisé dans la région car certains dealers de drogue originaires de pays voisins sont marocains. Cependant, les experts mettent constamment en garde contre l'utilisation de cette terminologie, arguant qu'elle ne représente pas correctement la véritable structure des réseaux criminels organisés.

Conflit parmi les criminels

En l'espace de quelques jours, 13 suspects ont été arrêtés selon Reul, tandis que plus de 60 enquêteurs étaient activement impliqués dans l'affaire. Selon Reul, les premiers cas en juillet tournaient autour de la perte de drogues, plus précisément "environ 300 kilogrammes de cannabis valant 1,5 million d'euros, qu'ils voulaient récupérer". Reul a également déclaré : "d'autres criminels sont mis sous pression en raison de ces explosions."

Oliver Huth, président de la Fédération allemande de la police criminelle en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a établi des parallèles entre cette tactique et les méthodes utilisées par le crime organisé aux Pays-Bas. Il a déclaré à WDR que les explosions devant les portes sont un phénomène courant aux Pays-Bas, se produisant plusieurs centaines de fois par an. Selon Huth, de telles attaques servent à envoyer un message au monde criminel, déclarant : "Nous savons où vous êtes. Nous pouvons vous atteindre à tout moment." Reul a également souligné que "primairement, il s'agit de menaces contre les individus au sein du monde criminel et ceux impliqués dans les transactions de drogue."

Il semble que l'objectif principal était de causer des dommages matériels, tout en acceptant un potentiel préjudice pour les passants. Les enquêteurs sont peu susceptibles d'obtenir des informations supplémentaires des personnes arrêtées. "Les individus que nous avons arrêtés sont pour la plupart silencieux", a déclaré Reul. "Même ceux résidant dans les propriétés endommagées sont remarquablement silencieux, car ils n'ont pas intérêt à ce que ces incidents soient rendus publics."

Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie exprime également son inquiétude quant à la possibilité que cela soit le début d'une tendance préoccupante. "Ici, une nouvelle forme de comportement violent émerge que nous n'avons jamais rencontrée auparavant et que nous devons affronter", a déclaré Reul, qui relie ce développement à la légalisation du cannabis en Allemagne.

Parallèles avec les Pays-Bas

Le criminologue néerlandais Robin Hofmann a estimé que la légalisation de petites quantités de cannabis aux Pays-Bas était la "source de la Mocro-Mafia". Les experts affirment que la production actuelle de cannabis légal en Allemagne ne suffit pas à répondre à la demande, créant ainsi un marché pour les drogues illicites. En août, le président de la BDK de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Huth, a estimé que la demande annuelle de cannabis était d'environ 400 tonnes.

Reul suspecte que les criminels de drogue profitent du marché en croissance. "Je ne pense pas qu'ils seront jamais satisfaits et qu'ils prétendront avoir fait assez", a déclaré le ministre. "Ils voudront rester en affaires. Aux Pays-Bas, où la politique des drogues a suivi un chemin similaire, il y a une quantité significative de violence liée aux drogues qui se produit dans les rues."

Huth espère que les efforts d'enquête des autorités locales donneront des résultats positifs et serviront de dissuasion. Dans le cas de l'explosion dans le magasin de vêtements, la police examine les images d'une caméra de surveillance à la gare centrale de Cologne à la recherche d'un suspect.

Il y a eu une percée quelques heures après la dernière explosion dans un café : un suspect s'est rendu à la police aujourd'hui. On pense qu'il a des "liens" avec l'établissement. La police continue de rechercher un deuxième suspect, qui a été observé par des témoins oculaires pendant la nuit. Les enquêteurs ne voient actuellement aucun lien entre ce suspect et les autres explosions suspectées d'impliquer le crime organisé.

