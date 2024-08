- Des spécialistes évaluent le bien-être des arbres de la forêt.

Chaque année pour le Bilan de la Santé des Forêts, des professionnels effectuent un examen de santé approfondi sur de nombreux arbres à Berlin. Ils examinent l'état de la couronne de l'arbre, le décompte des feuilles et les signes d'invasion de parasites et de champignons.

Selon Peter Harbauer, porte-parole du département des forêts de Berlin, "s'ils avaient suffisamment d'eau, ils seraient complètement verts et complètement feuillus". Cependant, si un arbre n'est pas en pleine santé, il peut perdre ses feuilles et ses aiguilles pour réduire la perte d'eau.

Plus d'un millier d'arbres ont été évalués dans environ quarante et un endroits à Berlin. Les résultats seront dévoilés vers la fin de l'année, probablement en novembre, selon les autorités environnementales.

Pour effectuer l'inspection, les arbres sont analysés à une distance égale à la longueur d'un arbre de tous les côtés. En plus d'évaluer la perte de couronne ou la perte de feuilles, les experts examinent également la force de production de fruits ou de graines.

Le Bilan de la Santé des Forêts de 2023 a révélé que seulement six pour cent des arbres de forêt étaient en bonne santé. Près des deux tiers étaient légèrement endommagés, et trente pour cent étaient sévèrement touchés. Despite the additional rainfall this year, there were also extended dry spells. "Les températures moyennes élevées et les nombreux jours ensoleillés ont entraîné une évaporation et une pénurie d'eau chez les arbres."

Les arbres peuvent certainement se régénérer et s'adapter aux changements climatiques, mais le rythme actuel du changement climatique est trop rapide pour l'écosystème forestier délicat.

