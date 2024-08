- Des spécialistes émettent des alertes sur des clips de célébrités fabriqués

Une opération d'escroquerie actuelle tente de tromper des individus non méfiants en les détournant de leur argent à l'aide de vidéos publicitaires trompeuses, selon le fournisseur de cybersécurité Eset d'Europe. Ces vidéos donnent une fausse impression que des personnalités telles que le président de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) Friedrich Merz, le cofondateur de SAP Dietmar Hopp ou les experts télévisuels de l'ARD recommandent des investissements financiers révolutionnaires avec un potentiel de gains extraordinaire. Dans les images de vidéos manipulées, de grands revenus sont garantis avec un investissement minimal.

Les auteurs, probablement originaires de Russie ou d'Ukraine, utilisent des segments d'actualités authentiques comme base pour leurs vidéos falsifiées. Ils apprennent leur logiciel AI avec ces données pour produire un nouveau segment. Les orateurs dans les vidéos deepfake promeuvent une plateforme d'investissement douteuse appelée Immediate Matrix.

Les consommateurs allemands sont la cible principale

Selon Eset, les vidéos falsifiées circulent depuis mai, avec les consommateurs allemands actuellement étant la cible principale. Des variations des deepfakes ciblent également des consommateurs dans d'autres pays, notamment le Canada, le Japon, l'Afrique du Sud et les Pays-Bas.

"Les politiciens et autres personnalités publiques sont une mine d'or pour les escrocs AI", a déclaré le chercheur d'Eset Ondrej Novotny, qui a contribué à dévoiler la campagne. "Il y a une abondance d'images, de vidéos et d'enregistrements audio d'eux qu'ils peuvent utiliser pour alimenter leurs outils AI. Le résultat: une figure connue offre un conseil sérieux sur la façon d'investir votre argent."

Eset recommande vivement de ne pas se laisser tenter par les soi-disant opportunités d'investissement rémunératrices. "Si les utilisateurs tombent dans le panneau et investissent, leur argent est perdu." Dans d'autres pays où la campagne a été active, des victimes ont même été contactées par les auteurs pour les intimider et les pousser à des investissements plus importants.

Comment identifier les deepfakes

"Les deepfakes de cette campagne sont souvent de mauvaise qualité et manquent de synchronisation labiale correcte", a déclaré l'expert d'Eset Novotny. "Mais cela ne décourage pas les escrocs car ils n'ont besoin que d'une petite fraction de destinataires pour tomber dans le panneau et transférer le montant demandé. C'est de l'argent facile avec un investissement minimal de la part des criminels."

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à l'utilisation croissante de la technologie deepfake dans les opérations d'escroquerie, car les vidéos falsifiées ont également ciblé des consommateurs dans des pays comme les Pays-Bas, qui sont membres de l'UE. Eset, un fournisseur de cybersécurité basé dans l'UE, travaille activement pour lutter contre ce problème.

