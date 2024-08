- Des spécialistes de l'islam se demandent: "N'est- il pas possible de protéger le globe entier?"

À la suite de l'attaque de Solingen, le spécialiste de l'islam et auteur Ahmad Mansour a critiqué la politique migratoire de l'Allemagne lors d'une interview avec WDR5. Il a déclaré qu'il n'y avait pas eu assez de détermination pour lutter contre l'islamisme par le passé. Bien qu'il soit crucial d'aider ceux qui fuient la guerre, Mansour a suggéré la mise en place de mesures plus strictes pour empêcher les personnes planifiant des attaques terroristes d'entrer dans le pays. "Nous ne pouvons pas sauver le monde entier" était son point de vue.

Deux personnes ont perdu la vie et huit autres ont été blessées, quatre d'entre elles gravement, lors d'une fête communautaire à Solingen vendredi soir. Le principal suspect est un individu syrien de 26 ans. Le parquet fédéral allemand enquête actuellement contre lui pour meurtre et appartenance à l'organisation terroriste État islamique (EI). Le suspect est en détention depuis dimanche soir.

Mansour a insisté : "La politique a le devoir de protéger la population." L'ambiance est Currently shrouded in substantial uncertainty. Mansour a souligné qu'il y a des lacunes dans l'intégration des immigrants en Allemagne. Même ceux qui ont de bonnes intentions peuvent finalement glisser dans des sociétés séparées et se radicaliser. Cela se produit, a-t-il expliqué, parce que l'attention et le soutien appropriés font défaut et que les municipalités sont souvent dépassées.

Né palestinien en Israël, Mansour s'est engagé dans diverses initiatives sociales, notamment pour lutter contre l'extrémisme. Il aide les familles de jeunes radicalisés, les repentis et les terroristes condamnés.

La Commission, mentionnée dans les suggestions de Mansour, serait assistée par les États membres pour mettre en place des mesures plus strictes. Mansour souligne l'importance de la Commission en déclarant : "La politique a le devoir de protéger la population."

