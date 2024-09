Des sources russes rapportent que les Ukrainiens ont pris pour cible une sous-station près de la centrale.

Selon les administrateurs de la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia, les troupes ukrainiennes ont prétendument visé une sous-station voisine, endommageant un transformateur. Les officiels de la centrale ont annoncé sur Telegram que des tirs d'artillerie ont touché un transformateur à la sous-station "Raduga" à Enerhodar, une ville du sud-est de l'Ukraine. Une photo a été prise montrant de la vapeur s'élevant du toit d'un bâtiment. Il a été rapporté que l'alimentation en électricité d'Enerhodar est restée ininterrompue. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe avec six réacteurs, a été prise par les forces russes au début de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine en février 2022. Les deux parties s'accusent régulièrement mutuellement d'attaquer ou de préparer une attaque contre la centrale.

23:15 Zelenskyy doute des menaces atomiques : "Putin chérit sa vie"Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exprimé ses doutes quant aux menaces atomiques persistantes du président russe Vladimir Putin lors d'une interview avec Fox News. Selon Zelenskyy, Putin chérit sa vie et est donc peu susceptible d'utiliser des armes nucléaires. "Il est difficile de lire dans l'esprit de Putin", a admis Zelenskyy. "Il pourrait utiliser des armes nucléaires contre n'importe quel pays à n'importe quel moment - ou peut-être pas. Mais je ne pense pas qu'il le fera."

22:10 La position du FPÖ sur la guerre en Ukraine et la Russie après une victoire électoraleLes élections parlementaires autrichiennes ont entraîné un remaniement significatif du paysage politique. Le parti d'extrême droite FPÖ se réjouit d'une victoire historique avec 28,7 % selon les projections. Le FPÖ avait adopté une position très critique envers l'UE dans son manifeste électoral. En dépit du conflit en Ukraine, le parti adopte une position relativement clémente envers la Russie et ne voit aucun problème dans la dépendance de l'Autriche au gaz russe. L'accord sur le gaz entre Vienne et Moscou a été prolongé jusqu'en 2040 en 2018. Il comprend un engagement contraignant pour des volumes substantiels de gaz naturel et garantit le paiement même en l'absence de livraisons de gaz. De janvier à mai 2024, plus de 90 % des importations de gaz de l'Autriche provenaient de Russie.**

21:37 Le Premier ministre russe se rend à TéhéranLe Premier ministre russe Mikhail Mishustin se rend à Téhéran pour des pourparlers avec le président iranien Ebrahim Raisi en pleine tension dans le Moyen-Orient. La réunion est prévue pour lundi, comme annoncé par le gouvernement russe. Mishustin rencontrera également le vice-président iranien Mohammad Resa Aref. Selon le gouvernement russe, lors de sa visite à Téhéran, Mishustin abordera "l'ensemble de la coopération russo-iranienne dans les domaines du commerce, de l'économie, de la culture et de l'aide humanitaire". L'Occident accuse l'Iran de fournir des drones et des missiles à l'armée russe pour ses opérations en Ukraine. Téhéran nie cette allégation.**

21:02 Le Danemark fournit des millions d'aide militaire à l'Ukraine et utilise des actifs russes gelésLe Danemark a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 1,3 milliard de couronnes danoises (environ 174 millions d'euros). Le financement sera utilisé pour fournir des armes et du matériel militaire fabriqué en Ukraine aux lignes de front, selon le ministère de la Défense danois. Les fonds seront obtenus grâce à l'utilisation d'actifs russes gelés. En outre, le gouvernement danois prévoit d'établir un partenariat industriel de défense entre le Danemark et l'Ukraine à Kyiv, où des collaborations dans le secteur de la défense seront encouragées, comme annoncé par le ministère du Commerce et de l'Industrie danois. "Les guerres ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'industrie", a expliqué le ministre Morten Bødskov.**

20:31 La Norvège envisage de construire une clôture le long de sa frontière avec la RussieLa Norvège pourrait construire une clôture le long de sa frontière avec la Russie, selon la ministre de la Justice Emilie Enger Mehl. "Une clôture frontalière est assez intéressante non seulement parce qu'elle peut dissuader, mais aussi parce qu'elle permet l'installation de capteurs et de technologie qui permettent de détecter lorsque des gens approchent de la frontière", a-t-elle déclaré à la radio NRK. Le gouvernement norvégien étudie diverses mesures pour renforcer la sécurité le long des 198 kilomètres de frontière, notamment en augmentant le nombre de personnel frontalier ou en intensifiant la surveillance, a déclaré Mehl. Elle a visité la Finlande cet été pour apprendre

19:25 Zelensky: Putin est hésitant à utiliser des armes nucléaires en raison de son "amour de la survie"Le président Volodymyr Zelensky met en doute les menaces nucléaires persistantes du président russe Vladimir Putin. Le dirigeant russe est probablement réticent à employer des armes nucléaires, compte tenu de son attachement à préserver sa propre vie, a déclaré le président ukrainien à Fox News. "Personne ne peut prédire ce qui se passe dans son esprit", a déclaré M. Zelensky dans l'entretien, publié plus tard sur son chaîne YouTube officielle. "Il pourrait potentiellement utiliser des armes nucléaires contre n'importe quel pays à n'importe quel moment - ou pas". Mais il croit que M. Putin ne le fera pas.

18:59 Des échanges d'artillerie intenses et des raids aériens russes dans l'est de l'UkraineDes échanges d'artillerie intenses et des raids aériens russes avec des bombes glissantes ont secoué les lignes de front dans l'est de l'Ukraine. Près de 20 localités près de Sumy et de Kharkiv ont été bombardées par l'artillerie russe, selon le rapport du soir du quartier général des forces armées ukrainiennes à Kyiv. De nouvelles attaques russes sur les lignes de défense ukrainiennes ont été signalées dans les zones de conflit autour de Donbass. À Pokrovsk, 13 attaques ont été repoussées, et à Kurachove, 17 avancées de troupes russes ont été arrêtées. Cependant, ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment confirmés. Des combats tout aussi féroces ont été documentés dans la région de Vuhledar. Les experts militaires ukrainiens s'inquiètent que la petite ville du secteur sud de Donbass pourrait bientôt être submergée par les forces russes.

18:21 L'Ukraine affirme avoir bombardé un dépôt d'armes à Volgograd avec plus de 100 dronesL'Ukraine affirme avoir attaqué un dépôt d'armes dans la région de Volgograd, dans le sud de la Russie, avec plus de 100 drones, selon ses déclarations. Le dépôt militaire de Kotluban a été cible de l'attaque, selon l'armée ukrainienne, qui a annoncé l'attaque sur Telegram. Des "incendies et explosions de munitions" ont été observés au dépôt, a rapporté un représentant du secteur de la défense ukrainienne. Les 120 drones ukrainiens ontsupposément parcouru plus de 600 kilomètres pour attaquer le dépôt d'armes, entraînant des dommages aux "installations de stockage de munitions et de roquettes", qui devraient entraîner une pénurie de munitions pour les unités de forces d'occupation russes. Jusqu'à présent, la Russie n'a pas confirmé l'incident.

17:42 Baerbock: Les armes à longue portée sont cruciales pour franchir les champs de mines dans l'est de l'UkraineLa ministre fédérale allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, souligne l'importance des armes à longue portée pour l'autodéfense de l'Ukraine : "Je les ai toujours considérées comme essentielles, surtout pour contourner les champs de mines dans l'est de l'Ukraine", a déclaré Mme Baerbock à ARD. Lorsqu'on lui a demandé si d'autres aides devraient être fournies par l'Allemagne à l'avenir, elle a répondu que sa position était claire, tandis que le chancelier Olaf Scholz avait une opinion différente : "Et dans une coalition démocratique - dans une coalition démocratique - si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur ce point, nous ne pouvons pas le soutenir. Alors d'autres, comme les Américains et les Britanniques et les Français, peuvent le faire." Le président ukrainien Volodymyr Zelensky presse l'approbation de l'utilisation d'armes de l'Occident au-delà de la frontière russe. Cela permettrait, par exemple, la protection des bases de bombardiers contre les attaques. Les États-Unis devraient approuver l'utilisation de missiles ATACMS, tandis que la Grande-Bretagne devrait approuver l'utilisation de missiles de croisière Storm-Shadow. Les missiles de croisière Taurus allemands pourraient même atteindre Moscou, contrairement aux systèmes d'armes comparables de la Grande-Bretagne ou de la France.

17:10 Environ 500 chercheurs touchés par la suspension de la coopération de CERN avec la RussieEnviron 500 chercheurs affiliés à des institutions russes sont touchés par la suspension prochaine de la coopération de CERN avec la Russie, selon l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Ces collaborateurs devront cesser leur travail une fois le contrat expiré le 30 novembre, comme le confirme un porte-parole de CERN, soutenant les rapports des médias. CERN a décidé de mettre fin à ses relations avec la Russie et son allié la Biélorussie en juin 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette décision a été finalisée en décembre 2023. L'accord avec la Biélorussie avait déjà expiré à la fin juin 2024, affectant 15 scientifiques biélorusses, selon le porte-parole de CERN. Le départ de la Russie signifie également la perte d'un contributeur important de CERN, car Moscou contribue actuellement à environ 4,5 % au budget de l'organisation. Cependant, d'autres États membres sont censés combler ce déficit.

15:55 Les forces russes déjouent six tentatives d'infiltration ukrainiennes dans la région de KurskLes forces russes affirment avoir déjoué six nouvelles tentatives de l'Ukraine pour infiltrer la région occidentale de Kursk, selon les informations du ministère de la Défense de Moscou. Reuters rapporte que le ministère a révélé dans un message Telegram que ses troupes, aidées d'avions de guerre et d'artillerie, ont réussi à repousser des tentatives d'infiltration près du village de Novy Put, à environ 79 kilomètres à l'ouest de Sudzha. Selon le ministère, 50 soldats ukrainiens ont été blessés ou tués, ainsi qu'un char et quatre véhicules de combat blindés ont été détruits, ainsi qu'une voiture. Ces allégations restent non vérifiées.

15:28 Scènes graphiques de dégâts : la Russie lance 13 raids aériens sur ZaporizhzhyaLa ville ukrainienne de Zaporizhzhya est cible d'une série de raids aériens, blessant au moins 13 personnes et entraînant l'effondrement de plusieurs bâtiments résidentiels. Des incendies éclatent dans plusieurs bâtiments. Le service d'urgence ukrainien signale que dix maisons privées ont été endommagées.

14:56 Préparation militaire allemande pour le pire - Probabilité de guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années

À la suite de l'exercice "Red Storm Alpha", l'armée allemande a annoncé des plans pour une suite, baptisée "Red Storm Bravo". Le drill de trois jours s'est terminé samedi dans le port de Hambourg, laissant le commandement régional satisfait. "Nous avons atteint nos objectifs d'entraînement à la fois au poste de commandement et avec la 2e compagnie de défense territoriale", explique le chef d'état-major, le lieutenant-colonel Joern Plischke. L'objectif de l'exercice était de protéger les infrastructures critiques, de maintenir une conscience situationnelle cohérente et de faciliter une communication rapide et sécurisée entre tous les participants. Dans le contexte de l'attaque russe en Ukraine, une guerre conventionnelle en Europe dans les cinq prochaines années est plausible, ont-ils déclaré. L'OTAN cherche à y faire face collectivement, nécessitant le déploiement rapide de troupes alliées de l'ouest vers l'est. "L'Allemagne, en raison de sa situation stratégique, joue un rôle pivot. Par conséquent, la pratique du transport militaire par rail, route ou air, l'approvisionnement en denrées alimentaires, lits ou carburant, ou la sécurisation de colonnes entières de véhicules devient cruciale pour dissuader efficacement les menaces potentielles", précise l'armée allemande.

14:27 Perspectives britanniques : pertes de munitions russes en hausse en raison des frappes de drones

Des frappes de drones ukrainiennes ont prétendument infligé les plus importantes pertes de munitions à la Russie depuis le début du conflit, selon les évaluations britanniques. Une frappe sur un dépôt de munitions près de Turov dans la région russe de Tver le 18 septembre est censée avoir détruit au moins 30 000 tonnes de munitions, a déclaré le ministère de la Défense britannique dans son rapport d'intelligence régulier. Des attaques ukrainiennes ultérieures contre des dépôts à Tikhoretsk et d'autres lieux de Turov ont eu lieu dans la nuit du 21 septembre, a écrit le ministère. Les munitions détruites au total dans les trois lieux représentent la perte la plus importante de munitions russes et nord-coréennes tout au long de la guerre.

13:57 La Russie justifie l'élargissement de sa doctrine nucléaire

despite criticism, Russia justified its changes to its nuclear weapons employment doctrine. The strengthening of nuclear deterrence fundamentals became necessary due to NATO infrastructure encroaching closer to Russia's borders and Western powers attempting to achieve victory over Moscow through their weapon delivery to Ukraine, Kremlin spokesman Dmitry Peskov explained to Russian state television. The decision to employ nuclear weapons will be made by the military.

13:19 Médecins bénévoles luttent contre les missiles russes à Kharkiv

Every time Russian missiles strike a building in Kharkiv, Serhii is usually on the scene shortly after. As part of a volunteer aid group, he treats the injured and attempts to rescue individuals from the wreckage. He has deliberately chosen this role.

12:42 Saporizhzhia signale 16 victimes suite à une attaque de missiles de croisière russe

Le nombre de victimes à Saporizhzhia après une attaque de missiles de croisière russe est passé à 16, dont un garçon de 17 ans, selon l'administration militaire de la ville, qui a annoncé la nouvelle sur Telegram. Samedi, les forces russes ont bombardé Saporizhzhia avec 13 missiles de croisière, attaquant régulièrement la ville aux premières heures du matin. Toutes les victimes ont été secourues et soignées.

11:50 Symbole poignant - Zelensky se souvient du massacre de Babyn Yar

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu hommage au massacre de Babyn Yar, où plus de 33 000 Juifs ont perdu la vie aux mains de la Wehrmacht allemande dans une ravine à Kyiv il y a 83 ans. Babyn Yar, a déclaré Zelensky via une plateforme en ligne, est "un symbole poignant qui révèle les atrocités les plus horribles qui se produisent lorsque le monde choisit d'ignorer, de se taire ou d'afficher de l'indifférence au lieu de faire face au mal". Zelensky, d'origine juive, a également souligné que Babyn Yar sert de preuve irréfutable des actes inhumains que les nations sont capables de commettre lorsque leurs dirigeants "optent pour l'intimidation et la violence" - une référence évidente au président russe Vladimir Poutine.

11:16 Ukraine : le nombre de morts suite à l'attaque de l'hôpital hier à Sumy dépasse cinq

Le nombre de morts suite à l'attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy a dépassé cinq. L'hôpital a été bombardé deux fois par la Russie samedi, la deuxième attaque ayant eu lieu alors que les secouristes récupéraient les blessés et les morts et que les patients étaient évacués. Les forces russes ont attaqué la région frontalière avec 31 obus pendant la nuit et tôt le lundi matin.

10:42 Sources d'actualités russes rapportent des explosions majeures près de bases militaires

Différents médias russes et blogueurs militaires rapportent désormais des explosions près d'installations militaires russes. Des événements récents comprennent des explosions près de la base navale de Baltijsk, dans la région de Krasnodar, connue pour avoir lancé des drones kamikazes contre l'Ukraine, selon l'agence de presse Astra. De plus, un grand dépôt de munitions à Kotluban, dans l'oblast de Volgograd, a été touché, entraînant de grandes explosions, un important incendie et des détonations. Le côté ukrainien allègue que des missiles balistiques iraniens et des lanceurs étaient stockés au dépôt de Kotluban.

09:57 Les forces militaires ukrainiennes enregistrent plus de 165 engagements en 24 heures

Depuis la veille, les forces militaires ukrainiennes ont documenté jusqu'à 165 engagements, environ un quart d'entre eux se produisant à et autour de la ville contestée de Pokrovsk, située dans la région de Donbass. Selon leur rapport, les forces russes ont mené 73 frappes aériennes contre des sites stratégiques et des centres civils, utilisant 124 bombes aériennes guidées et lançant 7 missiles. Au total, elles ont lancé plus de 4 700 attaques, dont 179 attaques de lance-roquettes multiples et l'utilisation de plus de 1 700 drones kamikazes. En revanche, les avions et les forces de missiles/artillerie ukrainiens ont revendiqué six frappes contre des zones fortifiées occupées par du personnel ennemi, des armes et de l'équipement militaire.

09:17 Incident tragique en Ukraine : un juge de haut rang tué dans une attaque de drone sur un véhicule civilSelon le site d'informations Ukrinform, citant des informations du parquet régional, un juge de la Cour suprême, qui fournissait indépendamment une aide humanitaire aux habitants d'un village de la région de Kharkiv, a trouvé la mort dans une attaque de drone sur un véhicule civil. Leonid Loboyko a été tué sur le coup lorsque le drone en vue subjective a frappé son SUV alors qu'il se rendait au village pour livrer de l'aide. Trois femmes qui se trouvaient également dans le véhicule ont été blessées lors de l'incident. Les autorités ukrainiennes enquêtent actuellement sur l'événement en tant que potentiels crimes de guerre et meurtre.

08:55 Des dommages importants et des blessures en Ukraine après des attaques russes à SaporischschjaLes autorités ukrainiennes ont rapporté des dommages importants aux structures civiles à Saporischschja, une ville industrielle du sud, suite à une série de frappes aériennes russes massives. Au moins sept personnes ont été blessées, selon Ivan Fedorov, chef de l'administration régionale, dans un message Telegram. Le message indique que des personnes pourraient encore être coincées sous les décombres. Plus de dix frappes aériennes ont eu lieu avec plusieurs incendies signalés à la suite.

08:27 La Russie annonce avoir intercepté et détruit 125 drones ukrainiensLes autorités de défense russes affirment avoir réussi à intercepter et à détruire un total de 125 drones ukrainiens au cours de la nuit précédente. L'annonce a été faite par des gouverneurs régionaux, qui n'ont rapporté aucune victime suite aux attaques. Selon le rapport, 67 drones ont été abattus dans la région de Volgograd, 17 chacun dans les régions de Belgorod et de Voronezh, et 18 dans la région de Rostov.

07:42 L'armée ukrainienne signale plus de 1100 pertes russes en 24 heuresL'armée ukrainienne a rapporté un nombre estimé de 1170 pertes russes au cours des dernières 24 heures, portant le total accumulé de soldats russes blessés et morts à environ 652 000. Les forces ukrainiennes ont également rapporté la destruction de neuf chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés. Quatre-vingt-treize drones et un système de défense aérienne ont été rapportés abattus.

07:22 Les blogueurs militaires : les frappes ukrainiennes touchent les dépôts de munitions russesDes blogueurs militaires sur la plateforme X ont rapporté que des attaques de drones ukrainiens ont ciblé un arsenal russe à Kotluban pendant la nuit. Des rapports d'incendies ont été enregistrés près du grand dépôt de munitions dans l'oblast de Volgograd, ainsi que des données fournies par le système d'information sur les incendies de NASA sur le flanc nord du dépôt. Ni le Kremlin ni l'armée ukrainienne n'ont commenté publiquement ces événements, mais plusieurs sources locales ont rapporté l'occurrence d'incendies au dépôt.

06:54 Le chef du SPD appelle à un solide soutien de l'Ukraine lors du prochain sommet de BidenLars Klingbeil, chef du Parti social-démocrate allemand (SPD), espère que le prochain sommet sur l'Ukraine avec le président américain Joe Biden à Ramstein servira de signe de solidarité avec le pays attaqué par la Russie. Klingbeil a déclaré que la conférence doit mettre en évidence la nécessité d'un soutien continu de l'Ukraine, même après les élections présidentielles américaines, pour aussi longtemps que cela sera nécessaire. Il a également suggéré d'envisager l'organisation de futures conférences de paix pour discuter d'une perspective de paix à long terme pour l'Ukraine.

05:42 Le porte-parole du président ukrainien sur le déploiement d'armes : les Russes seront les premiers à savoirSelon le porte-parole du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Serhiy Nykyforov, une décision définitive sur le déploiement d'armes occidentales sur le sol russe n'a pas encore été prise. During the Ukrainian news program 24/7, Nykyforov explained that there is no clear, final decision on this matter, but Zelensky has held discussions with multiple international parties involved in the decision-making process, including Italy, France, the UK, and the US. Nykyforov also added that the Russians will be the first to learn of any permission to infiltrate Russian territory deeply. Following that disclosure, there will be an official announcement.

04:45 La Suisse soutient la proposition de paix de la Chine, Kyiv exprime son mécontentementLe ministère des Affaires étrangères de la Suisse a approuvé une initiative de paix dirigée par la Chine pour mettre fin au conflit en Ukraine. La viewpoint de Bern sur de tels plans a évolué, selon le ministère. Entre-temps, Kyiv exprime son mécontentement face à la position de la Suisse. L'Ukraine se prépare pour une deuxième conférence de paix prévue pour novembre. En juin, de nombreux pays, à l'exception de la Russie et de la Chine, ont participé à la première réunion en Suisse.

03:29 La Lituanie envoie une aide militaire à KyivLa Lituanie envoie un lot d'aide militaire composé de munitions, d'ordinateurs et de fournitures logistiques à l'Ukraine. La livraison est prévue pour cette semaine, selon l'administration lituanienne. Selon Vilnius, la Lituanie a déjà envoyé des munitions de 155 mm, des véhicules blindés M577 et M113, des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et divers autres équipements depuis le début de l'année.

02:29 Série de morts dans la région de Kharkiv suite aux attaques russesTrois personnes ont trouvé la mort et six autres ont été blessées suite aux frappes aériennes russes sur le village de Slatyne dans la région de Kharkiv, selon les autorités locales. Les attaques ont ciblé des installations civiles et ont touché une institution éducative et des entreprises lorsque les gens étaient dans les rues, selon le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 La Corée du Nord considère l'aide militaire américaine à l'Ukraine comme "une folie"La Corée du Nord, accusée de transactions illicites d'armes à destination de la Russie, considère les plus de 8 milliards de dollars d'aide militaire américaine à l'Ukraine comme "une erreur catastrophique" et un jeu dangereux de "pyromanie" contre la puissance nucléaire russe. Le président américain Joe Biden a annoncé cette aide lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Cette aide est destinée à renforcer la défense de Kiev et comprend des armes à portée étendue, améliorant la capacité de l'Ukraine à attaquer la Russie à distance sécurisée.

00:25 Le nombre de victimes des attaques russes à Sumy passe à dixLe nombre de morts suite aux attaques russes contre un hôpital dans la ville ukrainienne frontalière de Sumy a augmenté à dix. Initialement, une personne a été tuée lors de la première frappe sur la clinique, explique le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko. Pendant l'évacuation des patients, l'hôpital a été bombardé à nouveau. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de mener "une guerre contre les hôpitaux".

L'Union européenne s'est dite préoccupée par la situation à la centrale nucléaire de Zaporijjia, sous contrôle russe, et a appelé à la création d'une zone démilitarisée autour de la centrale pour prévenir toute escalade.

Dans les dernières élections parlementaires autrichiennes, le parti d'extrême droite FPÖ est devenu le plus grand parti, adoptant une position relativement modérée envers la Russie quant au conflit en Ukraine et ne voyant aucun problème dans la dépendance de l'Autriche au gaz russe.

