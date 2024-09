Attaque aérienne russe sur Kharkiv blesse de nombreux civils en Ukraine

Des sources officielles documentent une augmentation du nombre de victimes de l'attaque russe sur un complexe résidentiel à Kharkiv.

Une frappe aérienne de la Russie sur la ville ukrainienne de Kharkiv, dans le nord-est du pays, a laissé de nombreux civils blessés, selon les rapports officiels. Selon un message publié sur son canal Telegram par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, un immeuble résidentiel de grande hauteur a été endommagé. Le maire Ihor Terechov a rapporté 33 blessés, dont plusieurs enfants. Plus tôt, 28 blessures avaient été signalées (voir l'entrée à 15h25). Les équipes d'urgence travaillaient encore l'après-midi pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré entre les ninth et twelfth étages après l'impact de la bombe et pour rechercher d'autres victimes dans les décombres.

Kharkiv, qui comptait plus d'un million d'habitants avant l'invasion ordonnée par le chef du Kremlin Vladimir Putin, était l'une des villes les plus bombardées d'Ukraine. Les troupes russes ont fréquemment attaqué Kharkiv avec de l'artillerie et des roquettes, et plus récemment avec des bombes guidées larguées depuis des avions encore sur le territoire russe.

L'armée de l'air ukrainienne détruit un baraquement russe à Kursk

L'armée de l'air ukrainienne a rapporté avoir détruit un baraquement utilisé par l'armée russe dans la région russe de Kursk, à l'ouest. L'attaque a été annoncée par le groupe de Kharkiv, proche de l'armée ukrainienne, ainsi qu'une vidéo qui semble avoir été enregistrée par un drone. Le lieu exact du bâtiment n'a pas été divulgué, et il n'y a eu aucun rapport initial de pertes humaines. L'attaque est présentée comme une réponse à l'attaque russe contre une école militaire à Poltava. "Envoie-nous plus de conscrits et de parachutistes, nous nous en occuperons", dit le message. Il n'y a pas eu de réponse de la part russe. Le compte ukrainien ne peut être vérifié de manière indépendante. Dans l'attaque russe contre un bâtiment à Poltava, qui était apparemment une école de communication, 53 personnes sont mortes et 298 ont été blessées. L'Ukraine a lancé une offensive contre la région russe de Kursk au début août. L'armée affirme avoir pris sous son contrôle environ 1300 kilomètres carrés de territoire russe.

Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères ignore les menaces de Poutine

Face aux débats sur l'assouplissement des restrictions à l'utilisation d'armes occidentales contre des cibles russes, le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy a balayé les menaces du président russe Vladimir Poutine. "Il y a beaucoup de bruit. C'est sa manière de faire. Il menace avec des tanks, il menace avec des missiles, il menace avec des armes nucléaires", a déclaré Lammy à la BBC. Malgré les menaces de Poutine, "nous ne devons pas nous laisser dissuader de notre voie", a déclaré Lammy, décrivant le président russe comme un "fasciste impérialiste". Interrogé pour savoir si Poutine ment lorsqu'il menace d'une guerre nucléaire, Lammy a déclaré : "Ce que fait Poutine, c'est embrouiller les eaux. C'est juste du bluff."

Attaque de bombe guidée à Kharkiv, blessant de nombreuses personnes

Une attaque de bombe guidée à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a blessé au moins 28 personnes, dont trois enfants. "L'impact a causé un incendie dans une tour résidentielle", a expliqué le gouverneur Oleh Syniehubov sur Telegram. L'infrastructure locale a également été endommagée (voir également les entrées à 09h46 et 07h03).

Moscou menace Washington à propos des sanctions contre RT

Moscou a vivement critiqué les sanctions américaines contre la chaîne de télévision russe RT, propriété de l'État, et a menacé de prendre des mesures en retour. "Les actions du gouvernement américain ne resteront pas sans réponse", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, selon le site officiel de l'agence. Les observateurs considèrent cela comme un avertissement aux journalistes américains encore présents en Russie. En mars 2023, la Russie a arrêté le reporter américain Evan Gershkovich, suspecté d'espionnage. Le correspondant du Wall Street Journal a été détenu pendant 16 mois avant d'être libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers. Gershkovich et le journal ont constamment nié les allégations. Zakharova accuse les États-Unis de censure et d'attaque contre la liberté de la presse. Avec son action contre le groupe RT, Washington a lancé "une nouvelle vague de restrictions contre les médias et les journalistes russes", affirme-t-elle.

Le président iranien se rend en Russie pour le sommet du BRICS

L'Iran renforce sa coopération avec la Russie et participera au sommet du BRICS. Le président Massoud Peschian se rendra à Kazan sur la Volga, selon l'ambassadeur iranien à Moscou, comme rapporté par les médias russes. L'ambassadeur Kasem Jalali a également annoncé une réunion bilatérale avec le président russe Poutine lors du sommet du 22 au 24 octobre. Un accord de coopération globale est prévu. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé la République islamique de fournir des missiles à la Russie pour une utilisation en Ukraine. Téhéran nie cela.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères de Kyiv met en garde contre les menaces de Poutine

Le ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, Andriy Sybiha, conseille aux alliés de ne pas se laisser prendre aux menaces du président russe Vladimir Poutine. Il déclare que le but de Poutine est d'affaiblir le soutien à l'Ukraine. "Au lieu de cela, les alliés devraient le renforcer", écrit Sybiha sur X. "Les menaces de Poutine ne fonctionnent pas." Sybiha souligne que Poutine a menacé de graves conséquences à plusieurs reprises mais n'a jamais suivi, comme lorsque l'Ouest a commencé à fournir des armes à l'Ukraine, lorsque la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN, et lorsque l'Ukraine a reçu ses premiers avions de combat F-16. "Face à la force, Poutine recule et trouve des moyens de l'expliquer à son peuple", déclare le ministre des Affaires étrangères.

13h30 "La position allemande sur les Taurus : Refus obstiné d'approuver les armes"

Le débat sur la livraison de missiles de croisière allemands Taurus à l'Ukraine s'intensifie, mais le chancelier Scholz s'en tient à sa décision de ne pas autoriser la fourniture d'armes. Cette obstination n'est pas appréciée en Ukraine, selon le journaliste de la télévision ntv Kavita Sharma.

13:03 Gouverneur : Tragédie dans les banlieues d'Odessa

Un drame s'est déroulé dans les banlieues d'Odessa, suite à une frappe de roquette russe qui a entraîné la mort d'au moins deux personnes. Les victimes étaient un couple, comme l'a confirmé le gouverneur régional. Une autre personne a été blessée lors de l'incident du samedi soir. Les enquêtes préliminaires suggèrent que des munitions à cluster illégales ont été utilisées dans l'attaque. Les forces aériennes ukrainiennes rapportent que deux roquettes ont touché la zone suburbaine.

12:28 Victoires ukrainiennes sur le champ de bataille

L'armée ukrainienne se targue de plusieurs victoires, notamment la destruction d'un pont construit par les forces russes. Le commandement de l'armée ne précise pas sur quel plan d'eau se trouvait le pont. Ils rapportent avoir réussi à cibler six concentrations ennemies à l'aide d'attaques aériennes ou d'artillerie la veille. Outre le pont détruit, un système d'artillerie a été annihilé. Un autre coup crucial a été enregistré sur un centre de commandement et de contrôle.

11:58 Les femmes prennent la relève sur le marché du travail ukrainien

Alors que des milliers de soldats s'affrontent aux troupes russes en Ukraine, un manque de main-d'œuvre se fait sentir, notamment dans les secteurs traditionnellement masculins. Les femmes comblent de plus en plus ces postes vacants et se reconvertissent pour s'adapter. Le reportage étranger de ntv présente certaines de ces femmes dans le sud-est du pays et près de Kiev.

11:25 Assouplissement des restrictions sur les armes à destination de l'Ukraine proposé

Wolfgang Ischinger, ancien directeur de la Conférence de sécurité de Munich, plaide en faveur d'un assouplissement des restrictions sur l'utilisation des armes occidentales par l'Ukraine. "Une approche claire et directe serait de promettre à l'Ukraine qu'elle n'utilisera que les systèmes d'armes que nous fournissons dans le cadre du droit international", a déclaré Ischinger au "Süddeutsche Zeitung". Cela signifierait que les hôpitaux ne pourraient pas être ciblés, ce que les Russes ont fait de manière répétée. Seuls les cibles militaires telles que les aéroports ou les bases de lancement pourraient être attaquées, même si elles se trouvent sur le territoire russe, pour prévenir les attaques de bombes glissantes, par exemple.

10:53 Les échanges de prisonniers augmentent

Suite à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk, il y a eu une augmentation significative des échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie, selon les experts. Depuis le début de l'offensive le 6 août, il y a eu trois échanges coordonnés au cours desquels un total de 534 prisonniers des deux côtés ont été libérés. En comparaison, seuls trois échanges ont eu lieu entre le 1er janvier et le 6 août, libérant 800 Ukrainiens et 800 Russes. Les officiels ukrainiens suggèrent que l'offensive de Kursk a renforcé le pouvoir de négociation de l'Ukraine dans les accords avec la Russie, après que le Kremlin ait ignoré les tentatives ukrainiennes de négocier un échange de prisonniers.

10:16 Avancée des troupes russes sur le front est

Les forces russes poursuivent leur avancée sur le front est en Ukraine, faisant des progrès modérés près de Wuhledar et au sud du centre logistique de Pokrovsk, selon le ministère de la Défense britannique. Cependant, les Russes n'ont fait aucun progrès significatif pour approcher Pokrovsk lui-même au cours de la semaine dernière.

09:46 L'Ukraine signale des attaques de drones et de missiles

L'armée de l'air ukrainienne signale que la Russie a lancé 14 attaques de drones la nuit précédente, avec l'interception de 10 d'entre elles par la défense aérienne. Un missile guidé a également été neutralisé. En outre, la Russie est signalée avoir lancé deux missiles balistiques. Il n'y a pas d'informations sur leur sort, les pertes ou les dommages éventuels causés par les frappes. Les officiels de Kharkiv rapportent des incendies dûs au bombardement russe et la destruction de plusieurs propriétés dans la ville de Kharkiv.

09:10 Inquiétudes concernant l'expansion du système de paiement par reconnaissance faciale

L'expansion d'un système de paiement par reconnaissance faciale dans les métros russes suscite l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme. Le système, baptisé "Face Pay", est en service à Moscou depuis trois ans et est maintenant déployé dans six villes supplémentaires, dont Kazan. Pour payer avec le système, les passagers regardent dans un appareil équipé d'une caméra à la barrière. Des plans sont en cours pour déployer le système sur toutes les lignes de métro russes l'année prochaine. Radio Free Europe/Radio Liberty met en évidence les risques potentiels, notant que les autorités de Moscou ont utilisé des caméras de rue pour appréhender des individus impliqués dans des manifestations contre le gouvernement et des journalistes couvrant de tels événements. Andrei Fedorkov, un avocat travaillant avec l'organisation russe des droits de l'homme interdite Memorial pour soutenir les prisonniers politiques, craint que "Face Pay" ne soit également utilisé à des fins similaires et exprime des "grandes inquiétudes", estimant qu'il pourrait devenir un outil supplémentaire de surveillance et de contrôle des citoyens.

08:02 La Russie abat 29 drones ennemis

Selon le ministère de la Défense russe, sa défense aérienne a réussi à intercepter 29 drones volant au-dessus de plusieurs régions pendant la nuit précédente. La plupart des drones ont été abattus dans la région de Bryansk, qui partage une frontière avec l'Ukraine.

07:31 Stegner Justifie son Participation à une Manifestation Anti-Livraisons d'ArmesLe responsable de la politique étrangère du SPD, Ralf Stegner, justifie sa participation prévue à une manifestation où Sahra Wagenknecht, cofondatrice du Parti de Gauche, doit également prendre la parole. Stegner clarifie qu'il ne collabore avec personne et exprime ses vues en tant que social-démocrate dans son discours. Il reconnaît que d'autres orateurs ont des perspectives différentes de la sienne et ne soutient pas certains appels faits lors de l'événement. "Tant que les fascistes, les antisémites et les racistes sont exclus, je défends la liberté d'expression." La "manifestation nationale pour la paix" du 3 octobre à Berlin est organisée par l'initiative "Jamais Plus la Guerre - Déposez les Armes." L'initiative appelle à des négociations pour mettre fin immédiatement aux guerres en Ukraine et dans la bande de Gaza, et "pas de livraisons d'armes à l'Ukraine, à Israël et dans le monde." L'initiative critique également le gouvernement dirigé par le SPD pour "accumuler des armes comme jamais auparavant." La critique de la manifestation vient du responsable de la politique étrangère du SPD, Michael Roth : "Ne pas qualifier la Russie et le Hamas de warmongers est indigne." La députée européenne FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann a écrit au sujet de la participation prévue de Stegner : "C'est ainsi que l'on nuit à son parti et à son gouvernement."

07:03 Kharkiv Sous le Feu à Nouveau

Kharkiv est à nouveau sous attaque, selon les autorités ukrainiennes. Le gouverneur régional signale que un bâtiment médical a été endommagé et qu'un incendie s'est déclaré dans un établissement d'enseignement après avoir été touché par un lance-roquettes. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Kharkiv, une ville cible fréquente pour les bombardements, se trouve à seulement 30 kilomètres de la frontière russe.

06:29 Les Forces Russes Augmentent dans la Région de Kursk

L'offensive ukrainienne semble immobiliser un nombre croissant de troupes russes. Selon l'Institut pour l'Étude de la Guerre, l'offensive a obligé le commandement militaire russe à transférer des unités d'Ukraine à la région de Kursk et à envoyer des troupes fraîches de Russie à Kursk au lieu de la ligne de front ukrainienne. Initialement, 11 000 soldats russes étaient stationnés dans la région de Kursk ; les estimations vont maintenant de 30 000 à 45 000 soldats.

05:11 L'Ukraine Commence la Production de Munitions d'Artillerie de 155 mmL'Ukraine a commencé la production de munitions d'artillerie de 155 mm, selon une déclaration d'un responsable gouvernemental publiée dans le journal ukrainien "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, ancien ministre de l'Industrie stratégique et actuel conseiller du président Volodymyr Zelensky, a reportedly affirmé que la production de matériaux de défense a doublé sous sa direction et devrait tripler d'ici la fin de l'année. "Nous ne nous arrêtons pas", a-t-il reportedly déclaré.

03:04 Un Conseiller de Biden : Biden Se Concentrera sur l'Ukraine pendant le Reste de son MandatLe président américain Joe Biden prévoit d'utiliser le reste de son mandat pour aider l'Ukraine à obtenir la position la plus solide possible dans son conflit avec la Russie, selon un conseiller clé. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv que Biden cherchait à placer l'Ukraine en position de réussite dans les prochains quatre mois.

01:43 Rapport : D'anciens Politiques Britanniques Appellent à des Missiles à Long Portée pour l'UkraineCinq anciens ministres britanniques de la Défense et l'ancien Premier ministre Boris Johnson appellent reportedly le leader du Labour Keir Starmer à permettre à l'Ukraine d'utiliser des missiles à longue portée sur le territoire russe, même sans le soutien des États-Unis, selon un rapport du Sunday Times. Ils mettent en garde le Premier ministre actuel que "tout retard supplémentaire encouragerait le président Poutine", selon le rapport.

00:52 Chef des Renseignements : La Corée du Nord Représente une Menace pour l'Ukraine parmi les Alliés de la RussieD'après la perspective des services de renseignement ukrainiens, la Corée du Nord représente la plus grande menace parmi les alliés de la Russie. "De tous ces alliés de la Russie, la Corée du Nord est notre plus gros problème", a mentionné le chef des services de renseignement ukrainiens Kyrylo Budanow lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv. Le soutien militaire de la Corée du Nord à la Russie, notamment de grandes quantités de munitions, "intensifie le conflit", a-t-il déclaré en réponse à une question sur le soutien des alliés de la Russie tels que l'Iran et la Chine. Kyiv surveille les envois d'armes de Pyongyang à Moscou, notant leur impact sur le champ de bataille. "Il y a un lien direct. Ils livrent des quantités énormes de munitions, ce qui est préoccupant", a ajouté le chef des services de renseignement ukrainiens.

23:21 L'Ukraine : La Russie pourrait Rencontrer des Difficultés de Recrutement d'ici Mi-2025Selon l'Ukraine, la Russie pourrait rencontrer des difficultés de recrutement d'ici mi-2025. D'ici l'été 2025, le gouvernement russe sera confronté à un dilemme, selon le chef des services de renseignement ukrainiens Kyrylo Budanow lors d'une conférence à Kyiv, "soit déclarer la mobilisation, soit réduire d'une manière ou d'une autre l'intensité des hostilités". Cela pourrait finalement déterminer l'issue de la Russie. Aucun communiqué du gouvernement de Moscou n'est disponible pour le moment.

22:20 Scholz: L'attaque russe contre l'Ukraine est "bête à manger du foin"

Le chancelier allemand Olaf Scholz qualifie les attaques du président russe Vladimir Poutine contre l'Ukraine de "bêtes à manger du foin". Il affirme que Poutine met en danger l'avenir de la Russie en engageant ce conflit. "La guerre est tout aussi absurde du point de vue russe", déclare-t-il lors d'un dialogue avec les citoyens, en tant que membre du SPD du Bundestag allemand à Prenzlau, en Brandebourg. Selon lui, Poutine gaspille des centaines de milliers de soldats russes, infligeant de lourdes pertes et des morts, et ruine les relations économiques de la Russie avec de nombreux pays du monde. "L'Ukraine sortira avec une armée plus puissante qu'avant", ajoute Scholz. L'Allemagne continuera à fournir une aide militaire à l'Ukraine pour empêcher son effondrement et faire échouer une violation flagrante des règles en Europe. "Poutine est en train d'handicaper l'avenir de son propre pays". Une résolution pacifique ne peut être atteinte que si la Russie accepte que l'Ukraine n'est pas un État soumis.

22:01 Avancées et revers dans la bataille pour Koursk signalés

Les troupes ukrainiennes gagnent du terrain dans leur avancée dans la région russe de Koursk, mais elles perdent également du terrain face aux contre-attaques russes. Selon Deep State, le canal militaire pro-gouvernemental ukrainien, les troupes ukrainiennes ont pris le contrôle de trois nouveaux établissements. En revanche, les attaques russes contraignent les forces ukrainiennes à battre en retraite autour du village de Snagost, créant une brèche visible dans les défenses ukrainiennes sur une carte publiée par Deep State. Ces allégations ne sont pas encore étayées. En août, les forces ukrainiennes avaient pénétré dans la région frontalière russe de Koursk, revendiquant la propriété d'environ 1 300 kilomètres carrés et d'environ 100 établissements, y compris la ville de Sudja. Les analystes estiment des gains territoriaux moins importants. Cette semaine, les forces russes ont tenté pour la première fois de chasser les troupes ukrainiennes.

21:41 États-Unis : Les retards de l'aide à l'Ukraine sont dus à "des logistiques complexes"

Les retards de l'aide américaine à l'Ukraine sont attribués à "des logistiques complexes", selon des officiels américains. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, déclare cela lors d'une apparition en vidéo à la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv. "Il ne s'agit pas d'un problème de volonté politique", explique Sullivan. "Il s'agit plutôt de logistiques complexes pour livrer ce soutien aux lignes de front". Malgré les défis, les États-Unis s'engagent à "faire plus et à exceller" pour l'Ukraine, déclare Sullivan. Le président américain Joe Biden est déterminé à utiliser le temps qui lui reste en fonction pour placer l'Ukraine en position favorable pour émerger victorieuse, déclare Sullivan. Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rencontreront lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York plus tard ce mois-ci.

20:57 Scholz : Plans pour poursuivre en justice les saboteurs du gazoduc Nord Stream en Allemagne

Le chancelier allemand Olaf Scholz qualifie le sabotage des gazoducs Nord Stream d'"acte criminel" et promet de traduire les responsables en justice en Allemagne. Il annonce cela lors d'un dialogue avec les citoyens en tant que membre du SPD du Bundestag allemand à Prenzlau, en Brandebourg. "Chaque agence de sécurité et le parquet fédéral doit enquêter sur cette affaire sans préjugés", déclare Scholz. "Nous ne balaierons pas cela sous le tapis. Nous cherchons à traduire les responsables en justice en Allemagne, si nous pouvons les appréhender". Scholz réfute les spéculations selon lesquelles le gouvernement allemand a abandonné le gaz naturel russe, déclarant que la Russie avait arrêté les fournitures de gaz par le gazoduc Nord Stream 1. La hausse des prix, les plafonds de prix et la recherche de sources de gaz alternatives ont coûté à l'Allemagne "plus de 100 milliards d'euros". Les explosions de gazoducs se sont produites uniquement après que la Russie a cessé de fournir de l'énergie à l'Europe de l'Ouest par la mer Baltique. En août, le parquet fédéral a émis un mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien dans le cadre de l'acte de sabotage.

20:24 Le G7 condamne les fournitures de roquettes iraniennes à la Russie

Les rumeurs selon lesquelles l'Iran fournit des roquettes à la Russie ont conduit les principales démocraties du G7 à condamner fermement ce transfert d'armes. L'Iran continue d'armer la Russie Despite repeated international appeals to halt such deliveries, according to a joint statement issued by the foreign ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK, the US, and the EU's High Representative. Russia uses these Iranian weapons to target Ukrainian civilians and critical infrastructure. Recently, the UK and US reported that Russia had received ballistic missiles from Iran, a claim that Iran denies. "Iran must immediately halt any aid to Russia's unlawful and unjustified invasion of Ukraine and cease supplying ballistic missiles, drones, and related technology that pose a direct threat to the Ukrainian people and global and European security," the joint statement published by Italy's G7 presidency reads. "We remain steadfast in our commitment to hold Iran accountable for its unacceptable backing of Russia's unlawful war in Ukraine, which only serves to undermine international security." Germany, France, and the UK have already imposed new sanctions on Iran, and the EU is considering harsher penalties. Read more here.

19:41 Poutine parle de l'importance de la liberté d'information, malgré l'emprisonnement de ses critiquesLe président russe Vladimir Poutine évoque l'importance de la liberté d'information et de sa fiabilité, malgré l'ironie de ses critiques emprisonnés. S'adressant aux participants du sommet des médias du BRICS à Moscou, Poutine souligne le 120e anniversaire de l'agence de presse russe TASS. Il affirme que "avec l'émergence de multiples pôles, il est crucial de garantir l'authenticité de l'information". Il croit que la véritable liberté d'expression, en montrant différentes opinions, peut aider à trouver des compromis et à résoudre les problèmes mondiaux. Poutine met en avant le rôle des médias dans la construction d'un ordre mondial juste en offrant une "représentation claire et impartiale du monde". Depuis des années, la liberté d'expression et les médias indépendants sont absents dans le régime autoritaire de la Russie. Les médias non gouvernementaux ont été interdits et réduits au silence, tandis que les opposants politiques font l'objet de poursuites judiciaires. L'agence de presse russe TASS a été créée en 1904 sous différents noms et titres, et est maintenant le plus grand fournisseur d'informations du pays, servant souvent de porte-parole du gouvernement.

19:20 Scholz reste ferme contre la livraison de missiles Taurus à l'UkraineLe chancelier allemand Olaf Scholz a exclu la livraison de armes de précision à longue portée à l'Ukraine à l'avenir, même si les partenaires de l'alliance l'approuvent. During a conversation with citizens in Prenzlau, Brandenburg, Scholz affirmed his refusal to supply Taurus cruise missiles, whose range allows them to reach Moscow (approximately 500km), stating it would "pose a considerable escalation risk." Scholz expresses, "I said no to that. And this principle remains the same, regardless of other countries' decisions." He is also against providing weapons capable of such reach. Scholz reiterates, "I have maintained that stance, and it continues to apply." Germany's longest-range weapon delivered to Ukraine so far is the Mars II rocket launcher, capable of striking targets up to 84km away.

