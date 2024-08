Des sources indiquent que Sullivan devrait se rendre en Chine la semaine prochaine, alors que les États-Unis s'efforcent de superviser leurs relations bilatérales.

Sullivan est attendu pour partir prochainement au cours de la première phase de la semaine, selon une source ayant révélé l'information à CNN, pour un voyage prolongé qui comprend plusieurs rencontres avec des autorités chinoises de premier plan.

Au cours des dernières années, Sullivan et Wang ont établi une habitude de planifier des réunions tous les six mois pour maintenir un dialogue continu entre les puissances mondiales dominantes. Leur dernière rencontre a eu lieu à Zurich en janvier. À la suite de celle-ci, l'administration Biden a affirmé son intention de maintenir une gamme de tarifs douaniers importants sur les produits chinois, avec des majorations plus élevées prévues pour les secteurs tels que les semi-conducteurs et les véhicules électriques dans un proche avenir.

Biden et Xi ont interagi pour la dernière fois en personne lorsque San Francisco a accueilli le sommet de l'APEC en novembre 2023. Comme CNN l'a mentionné précédemment, Xi a promis à Xi que Beijing s'abstiendrait d'interférer dans l'élection américaine de 2024 lors de cette conférence.

Ces rencontres coïncident avec une série d'événements multilatéraux importants auxquels Biden est censé assister dans les mois à venir. Une confrontation directe avec le président chinois Xi Jinping est attendue lors de ces rencontres. Des discussions concernant une éventuelle rencontre ultérieure entre les deux dirigeants sont en cours, selon un officiel américain ayant révélé l'information à CNN, sans garantie que

