Des sources indiquent que Harris et Zelensky vont bientôt discuter

La réunion est déclenchée par des préoccupations concernant l'influence potentielle des résultats des élections américaines sur le conflit Russie-Ukraine et l'approche des États-Unis envers l'Ukraine, à mesure qu'elle demande des fonds supplémentaires.

Jeudi, lors d'une question sur la possibilité que Harris rencontre Zelensky la semaine suivante, le représentant du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a laissé entendre que cela pourrait se produire si une occasion appropriée se présentait.

"Je sais qu'elle a eu plusieurs rencontres personnelles avec le président Zelensky et qu'elle a également discuté avec lui au téléphone. Je suis plutôt confiant qu'ils se parleront à nouveau si une occasion appropriée se présente et que cela est possible pour les deux. Cependant, vous devriez vous adresser à son équipe," a déclaré Kirby aux médias.

De plus, Harris, aux côtés du président Joe Biden, rencontrera le président des Émirats arabes unis à la Maison Blanche lundi pour aborder les tensions croissantes au Moyen-Orient, la situation au Soudan et divers problèmes bilatéraux et régionaux, a ajouté Kirby.

CNN a tenté d'obtenir un commentaire du bureau de la vice-présidente.

Plus tôt mercredi, l'ancien président Donald Trump a déclaré qu'il pourrait rencontrer Zelensky lors de sa visite aux États-Unis la semaine prochaine. Trump a eu une conversation téléphonique avec Zelensky en juillet, mais une rencontre en personne entre les deux serait leur première rencontre personnelle depuis le départ de Trump de la Maison Blanche.

