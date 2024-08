Journée électorale dans l'État libre de Thuringe : Le 1er septembre, environ 1,66 million de citoyens sont encouragés à redistribuer les pouvoirs et les relations majoritaires au Parlement d'État d'Erfurt. Les élections à venir pourraient potentiellement révolutionner le terrain politique de Thuringe.

Selon les sondages des derniers mois, l'AfD est en tête en Thuringe. Le candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, pourrait même devenir la force dirigeante en Thuringe avec leur association d'État étiquetée d'extrême droite. Selon les sondeurs, la CDU de Thuringe suit l'AfD - toujours devant l'"Alliance pour le progrès et le renouvellement" (APB).

Consultez les infographies pour voir les résultats des derniers sondages avant le jour de l'élection, car ils sont régulièrement mis à jour.

Les partis actuellement au pouvoir subissent des pertes importantes. La gauche de Thuringe, qui soutient le ministre-président sortant de la coalition rouge-rouge-verte dirigée par Bodo Ramelow, n'est prévue qu'à 11 à 16 % des voix dans les sondages, compte tenu de la scission de l'APB. Cela représenterait presque la moitié du résultat enregistré lors de l'élection d'État de 2019.

La nuit électorale pourrait également être difficile pour le SPD de Thuringe. Le SPD, membre de l'alliance gouvernementale depuis 2014, est projeté entre six et neuf pour cent dans les sondages. En 2019, il a obtenu 8,2 % des deuxièmes voix. Le candidat principal du SPD, Georg Maier, vise à contribuer, selon ses propres mots, à "donner à Thuringe un gouvernement majoritaire démocratique".

Les Verts, également membres de l'alliance gouvernementale de Thuringe, pourraient avoir du mal à se faire réélire au Parlement d'État. En 2019, ils ont à peine réussi à franchir le seuil des cinq pour cent avec 5,2 % des voix. Dans les sondages, les Verts sont entre trois et cinq pour cent. Les Verts font campagne en Thuringe avec le duo de tête Madeleine Henfling et Bernhard Stengele.

Le FDP doit espérer un miracle en Thuringe. Les sondeurs prévoient seulement entre deux et quatre pour cent pour le FDP, sous la présidence de son chef d'État Thomas Kemmerich, pour l'élection du 1er septembre. Cela signifie que les libéraux sont les plus susceptibles de manquer à nouveau le seuil critique. En 2019, le FDP de Thuringe a à peine réussi à entrer au Parlement d'État. Le vote était alors de 5,01 pour cent.

Ainsi, une situation complexe de formation du gouvernement commence à se dessiner en Thuringe. Il est encore incertain si le nombre de partis représentés dans le futur Parlement d'État sera de cinq, six ou même sept. Le bloc non votant pourrait également jouer un rôle significatif - s'ils décident de voter le jour de l'élection.

Le taux de participation en 2019 était de 64,9 pour cent. Cela signifie que plus d'un tiers des électeurs potentiels (35,1 pour cent) n'ont pas participé à la redistribution des pouvoirs au Parlement d'État de Thuringe lors des élections de 2019.

Même en cas de victoire de l'AfD, il est peu probable qu'un gouvernement d'extrême droite dirigé par Höcke émerge en Thuringe. Les autres partis ont déjà clairement rejeté les coalitions avec l'AfD. Sans partenaire de coalition et sans la majorité nécessaire, les populistes de droite sont toujours dans une position difficile.

Le mandat de Ramelow en tant que chef de gouvernement reste incertain. Bien qu'un gouvernement minoritaire soit théoriquement possible, comme il y a cinq ans, la gauche n'est plus la première choix des électeurs en Thuringe. Plutôt, la CDU et éventuellement le BSW sont attendus pour prendre la première place.

Si les démocrates chrétiens améliorent leur position, cela sera difficile pour Ramelow. Le candidat de la CDU, Mario Voigt, fait déjà des revendications ouvertes pour le poste de ministre-président. Voigt, natif de Thuringe et membre du Parlement d'État de Thuringe depuis 2009, est plus jeune que Ramelow et Höcke. Voigt, un politologue et juriste public, pourrait également avoir besoin de partenaires de coalition.

Voigt a été membre du Parlement d'État de Thuringe depuis 2009. Il est plus jeune que Ramelow et Höcke et vient de Thuringe. Pour une éventuelle coopération avec le BSW, qui pourrait devenir la nouvelle troisième force la plus forte au Parlement d'État, le président de la CDU Friedrich Merz est dit avoir déjà donné son feu vert.

Les groupes d'électeurs spécifiques pourraient être le facteur déterminant dans l'élection : avec une part de 51,3 pour cent, plus de la moitié des environ 1,66 million d'électeurs potentiels en Thuringe sont des femmes. De plus, selon les données du commissaire électoral d'État, environ 28 pour cent de tous les électeurs potentiels ont 70 ans ou plus.

La part de jeunes et de nouveaux électeurs semble beaucoup plus petite par rapport aux électeurs seniors. Lors de l'élection du 1er septembre, environ 79 000 Thuringiens seront éligibles pour voter pour la première fois en raison de leur âge. En conjonction avec le groupe d'âge de 23 à 29 ans, le groupe d'âge de moins de 30 ans en Thuringe représente seulement environ 10,5 pour cent.

Dans la région de Thuringe, les personnes âgées de 18 ans ou plus le jour de l'élection, ayant leur résidence principale ou leur domicile habituel en Thuringe et n'ayant pas vu leurs droits de vote retirés par une décision de justice, ont le droit de voter. Le commissaire électoral d'État a mentionné que le nombre exact d'électeurs éligibles sera déterminé en scannant les listes électorales le jour de l'élection lui-même.

Thuringe organisera son huitième élection d'État depuis sa création. Des élections régulières ont lieu tous les cinq ans en Thuringe. Le parlement d'État à Erfurt, la capitale, est composé d'au moins 88 représentants. Cinquante pour cent d'entre eux sont choisis directement dans les 44 circonscriptions électorales de Thuringe, tandis que les 44 autres sont répartis entre les partis politiques en fonction des ratios de la majorité.

Les mandats d'overhang et d'égalisation peuvent entraîner un nombre accru de représentants législatifs. De manière similaire aux élections fédérales, les électeurs en Thuringe peuvent voter pour deux candidats : un pour leur candidat préféré dans leur circonscription et un autre pour la liste d'État d'un parti.

Selon l'officier électoral, la partie gauche du bulletin de vote est utilisée pour sélectionner un candidat potentiel qui entrera directement au parlement d'État. Le siège est attribué au candidat qui obtient le plus de votes locaux (système de majorité relative).

La répartition des 44 sièges restants de la liste d'État est basée sur la partie droite du bulletin de vote. Les électeurs indiquent ici leur parti préféré. Cependant, seuls les partis qui ont obtenu au moins cinq pour cent des votes valides de l'État sont pris en compte lors de cette répartition. Cela signifie que des candidats locaux forts peuvent entrer au parlement d'État sans être sur la liste d'État de leur parti.

Le vote par courrier est également possible en Thuringe. Les résidents doivent soumettre leur demande à la municipalité compétente à leur domicile au plus tard à 18h00 le vendredi précédant le jour de l'élection. En cas de maladie soudaine, les demandes peuvent être soumises jusqu'au jour de l'élection à 15h00. Le bulletin de vote complété doit être remis dans une enveloppe scellée à l'adresse indiquée le jour de l'élection avant 18h00. Il incombe au voter d'assurer l'arrivée à temps du bulletin de vote par courrier.

Les bureaux de vote en Thuringe sont ouverts de 8h00 à 18h00 comme d'habitude. Immédiatement après, les votes sont comptés. Des prévisions sur le résultat de l'élection peuvent être anticipées peu après la fermeture des bureaux de vote, en fonction des sondages de sortie.

Des prévisions fiables sont attendues au cours de la nuit électorale. L'officier électoral d'État annoncera le résultat officiel préliminaire des élections après le décompte des votes, ce qui devrait se produire le lundi soir.

