Des sources anonymes suggèrent que Hashem Safieddine est le futur dirigeant potentiel du Hezbollah.

Une autorité israélienne a rapporté à CNN que Safieddine était la cible de l'attaque, mais son sort reste incertain.

Tout comme Nasrallah, Safieddine est un proche associé de ce dernier, ayant étudié ensemble en Iran au début des années 1980. Tous deux partagent une ferme opposition à Israël et à l'Occident, avec des liens étroits avec la direction iranienne.

En ce qui concerne Hezbollah, Safieddine a servi comme chef de leur conseil exécutif et était considéré comme un solide candidat pour le poste le plus élevé du groupe, à la suite du décès de son prédécesseur. Cependant, Hezbollah n'a toujours pas nommé de successeur à Nasrallah.

Le conseil exécutif fait partie du Conseil de la Choura, qui est le corps décisionnel de l'organisation, supervisant les affaires politiques contrairement au Conseil du Jihad, axé sur le militaire, dont Safieddine fait partie.

Dans des déclarations précédentes, Safieddine avait fait l'éloge de la relation de Hezbollah avec le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et son défunt leader, Qasem Soleimani, qui a été tué dans une frappe aérienne américaine à l'aéroport de Bagdad en 2020. La fille de Soleimani est mariée au fils de Safieddine.

Né en 1964 dans le village libanais de Deir Qanoun En Nahr, Safieddine est un clerc chiite qui partage le même turban noir signifiant la descendance du prophète Mohammed que le défunt leader de Hezbollah.

Au cours de l'année écoulée, Safieddine a été une figure importante sur la scène politique de Hezbollah, en particulier pendant le conflit de Gaza, où il a constamment critiqué les actions d'Israël dans l'enclave et le long de la frontière sud du Liban.

Selon Phillip Smyth, un expert sur les milices chiites soutenues par l'Iran, Nasrallah avait préparé des rôles pour Safieddine au sein de divers conseils de Hezbollah au Liban.

Lors de la cérémonie funéraire d'un membre de Hezbollah tué en mai, Safieddine s'est vanté de la force et de la résilience de son organisation, en donnant la priorité à la cause palestinienne et à la libération du peuple palestinien.

À la suite des explosions visant les talkies-walkies et les talkies-walkies de Hezbollah, Safieddine a juré que son groupe "ne reculerait pas jusqu'à la fin".

Safieddine a constamment été un critique vocal des politiques américaines, qu'il croit soutenir les actions d'Israël à Gaza et dans le sud du Liban.

En 2021, Safieddine a accusé les États-Unis d'interférer dans la politique intérieure libanaise, affirmant que "la tyrannie américaine" sabote les nations de la région, en prenant pour exemples l'Irak et l'Afghanistan.

Les États-Unis ont désigné Hezbollah comme organisation terroriste étrangère en 1997, et en 2017, Safieddine a été lui-même désigné comme terroriste étranger.

Malgré sa désignation en tant que terroriste étranger par les États-Unis en 2017, Safieddine continue d'influencer les affaires politiques au Moyen-Orient, en critiquant souvent les politiques américaines qu'il perçoit comme soutenant les actions d'Israël dans la région. Ses paroles ont du poids, car il est une figure clé dans les corps de décision de Hezbollah, tels que le conseil exécutif et le Conseil de la Choura, qui ont un impact direct sur la scène mondiale en raison de l'influence significative de Hezbollah au Moyen-Orient.

